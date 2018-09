Mérida vibrará con el Tecate Arcadia II

Este sábado 22 de septiembre en punto de las 13.00 horas, en la Hacienda Chichí Suárez la energía musical se transmitirá a todos los presentes cuando descarguen en el escenario Molotov, Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio, DLD, Enjambre, Moderatto, Los Amigos Invisibles, División Minúscula, Little Jesus, Los Claxons, Lanza Internacional, Barco, Alemán y muchos más.

Nadie debe perderse esta segunda edición del Tecate Arcadia, el festival más grande e importante de la región que contará con un lineup de lujo, en el que también están incluidos Los Master Plus, Lanza Internacional, Barco, Elsa y Elmar y Serbia.

Mérida vibrará con el Tecate Arcadia II

Este es un evento de calidad, con una excelsa producción que contará con dos espectaculares escenarios, equipados con la más alta tecnología en cuanto audio, video e iluminación. En el área general del festival el público podrá disfrutar de las diferentes activaciones de los patrocinadores, estaciones de descanso, espacio de comida con una gran variedad de platillos y muchos otros servicios como se vive en los más grandes festivales de talla internacional.

Todos aquellos que deseen vivir la experiencia de Tecate Arcadia en otro nivel, podrán hacerlo en la zona VIP, que contará con grandes beneficios, como un carril de acceso rápido al festival, área sombreada, pit lateral en escenario principal, food trucks exclusivos, área de mesas, baños VIP y acceso libre a toda la diversión de la zona general sin restricciones.

Puedes adquirir tus boletos a través del sistema Eticket y en la taquilla de Coliseo Yucatán de 10 a.m. a 18:00 Hrs.), Gran Chapur Norte y Centro (De 11:00 am a 20:00 Hrs.), Very Sexy Plaza Altabrisa (de 14:00 a 19:00 Hrs.), Music Club (De 11:00 am a 14:00 Hrs). Los precios son los siguientes: VIP EARLY: $1,150, GENERAL EARLY: $575.

Ricardo Pat.