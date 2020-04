Mérida sigue experimentando una ola de mascotas inquietas

Yucatán vive momentos complicados en plena contingencia contra el coronavirus Covid-19 y algunos bastante sui géneris como La Verdad Noticias demostró con su reportaje sobre los Perros con extraño comportamiento señalados en las redes sociales de Mérida.

Tal como señalamos en dicho trabajo, en grupos de Facebook de Mérida decenas de ciudadanos afirman que sus perros llevaban días actuando de maneras extrañas. A raíz de la publicación del reportaje, decenas de meridanos confirmaron que sus mascotas también tienen ese problema.

Fueron muchos e interesantes lo comentarios compartidos por ciudadanos de diversos punto de la capital de Yucatán. “Sí es raro porque mi perro está dentro de la casa y ladra como que vea algo. Hace poco en la madrugada lloró como que le pegaran y se quitó asustado de ese lugar”, afirmó un vecino del oriente.

Otras personas creen que las mascotas, sobre todos los perros, están así porque por la cuarentena sus amos no las sacan a pasear o en que hay menos movimiento en las calles.

“La mia igual cuando baja el sol se pone a ladrar y llorar y esta vacia la calle, lo mismo en la noche. Pensé que solo a mi perrita le pasaba”, afirmó una chica del norte, mientras un señor de la tercera edad del centro de Mérida afirmó: “Ladran.porque los espíritus están a todo lo que da”.

Muchos casos reportados en redes

Aunque la mayoría de los usuarios que comentan sobre este asunto afirman que sus mascotas se comportan normales, llama la atención que existan tantas personas que comparten las experiencias de sus animales.

“Sienten el miedo y la preocupación de sus dueños. por eso están inquietos”, dijo una dama del poniente, mientras que otra del sur compartió: “Mi gata no me deja ni para ir al baño y ayer hasta me lloró en lo que iba a la tienda. Ahora está durmiendo debajo de mi”.

Médicos veterinarios creen que estas conductas ocurren porque las mascotas tal vez no están acostumbradas a estar todo el dia con sus dueños.

“Sí, por aquí un perro llora en las noches, dicen que anuncian muerte”, señaló un joven del rumbo de la Alemán. Por su parte una muchacha de Brisas comentó aliviada: “Pensé que era la única que lo notaba. Que dios nos proteja de todo esto que pasemos esta crisis sin nada que lamentar”.

“Siii, mis perros ladran mucho, en la madrugada, empiezan a las 3 de la madrugada, la verdad si da miedo”, dijo una señora del rumbo de Granjas, pero un veterinario del poniente trató de tranquilizar a todos afirmando: “Ellos tienen su rutina, y se las han cambiado, no están acostumbrados a que sus humanos estén en casa”.

Un rescatista de animales cree que quizás las personas antes solo los miraban un ratito y ahora lo hace demasiado al estar en cuarentena.

“Mi gatita se la pasa peleando con otros gatos, aquí en la colonia están alterados, los gatos y los perros, antenoche hasta oímos lamentos como si fueran los gatos que a veces parecen sonidos de mujer o llorona, da miedo. El ambiente en la noche en la calle da cosa, no se siente buena vibra”, dijo una mujer.

“Pues en estos momentos los perros de calles aledañas están ladrando pero todo. Y si mis perros están muy sensibles, y nerviosos”, aseguró un deportista de la Carranza.

Ricardo D. Pat