Mérida se ‘inunda’ de agencias de cerveza

Acusa regidora a funcionarios de Desarrollo Urbano de ‘tramitar’ su operación; compromiso fallido

PROBLEMA CRECIENTE

Milagros Romero Bastarrachea, regidora del Partido Movimiento Ciudadano, dijo que el Ayuntamiento detiene a punto de aprobar seis nuevas, cuando se había acordado que se revisará esos griros. Una de ellas es un expendio de cerveza Modelorama, ubicado en la calle 81 entre 74 y 76 del Centro, al cual se negó la apertura, pero desde mes y medio funcionando bajo la anuencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y funcionarios que rodean al director Aref Miguel Karam Espósitos y Wendy Luego Ancona. Dijo que las políticas públicas, reglamentos y decisiones que se tomen en Cabildo son para que los meridanos vivan mejor, pero hay un terrible inconveniente de autorizar de manera desmedida puntos de venta de alcohol en Mérida por parte del Ayuntamiento. Agregó que los argumentos que ha dado para oponerse a otorgar los permisos en las sesiones de Cabildo están basados en opiniones de expertos, cifras oficiales de los efectos del consumo de alcohol y datos de investigaciones serias.Indicó que Yucatán es el estado con el primer lugar en consumo de alcohol, con los problemas que se derivan de ello. La edil dijo que representantes de los trabajadores y productores de este instituto político están interesados en que el flagelo del alcoholismo no afecte más a los ciudadanos que pierden el trabajo por el vicio o quienes se gastan el producto de su trabajo en embriagarse. Se encontraron algunos puntos de venta cercanos a escuelas, centros de reunión de los vecinos, lotes baldíos que no tenían nada aún y otros estaban en direcciones inexistentes. Romero Bastarrachea cuestionó para qué están los regidores y los diputados si muestran nulo interés en este tipo de situaciones. ‘En Movimiento Ciudadano salimos a la calles a realizar el trabajo que los inspectores no realizan, verificar que los permisos otorgados, que son ya casi 62, sean para tiendas de autoservicio reales’, aseguró. ‘Con este trabajo demostramos lo evidente del incumplimiento a las disposiciones y lo fácil que puede ser verificarlo. Pero nadie le pone atención’, dijo. Agregó: ‘Hoy la pregunta que le hacemos a las autoridades municipales es: ¿Cuánto les importa Mérida? Y a mis compañeros regidores, le pregunto si seguirán votando con los ojos y los oídos cerrados? ¿Tendrán la cara dura en seguir aprobando permisos cuando los 56 que ya dieron son una evidente simulación? ¿Tienen auténtico interés en servir a los ciudadanos o están para velar por los intereses de eventuales patrocinadores de campaña?