Mérida requiere microempresas que aprendan a optimizar sus recursos

La contingencia sanitaria contra el coronavirus en Yucatán ha afectado grandemente su economía, por lo que Jorge Canché Escamilla, ex director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), afirma que una microempresa debe buscar asesoría y poner en orden algunas situaciones y mecanismos administrativos para sortear sus problemas.

El también docente e investigador considera que es urgente para un micro o pequeño empresario recibir asesoría para que pueda apoyarse en mecanismos que le permitan optimizar sus recursos económicos, administrativos y sobre todo, su capital humano.

De esta manera pueden lograr el espacio para buscar mantener su actividad productiva y tratar de lograr la subsistencia de su negocio.

En todo momento el micro y pequeño empresario tendrá que ajustarse al momento económico que se presente, ser capaz de innovar y responder a los cambios que exija el mercado y la oferta y demanda de los productos.

El experto dice que la capacidad de innovación puede dar una luz a los microempresarios que puedan ser capaces de dar los pasos necesarios para tratar de paliar la situación, con ello conservar su empresa y los empleos indispensables para continuar el proceso económico.

A causa de la pandemia medianas, pequeñas y microempresas están soportando la crisis con recursos mínimos.

Consejos para microempresarios ante la crisis

Jorge Canché Escamilla ha decidido compartir estas estrategias que deben considerar desde la óptima económica, un micro y pequeño empresario.

1.- Establecer de manera detallada sus costos y gastos para priorizar el seguimiento de su actividad productiva. No caer en compras de pánico o excesos por “ofertas” de productos, ya que almacenar insumos no le beneficiará, si la actividad productiva no supera el tiempo de crisis.

2.- Buscar las oportunidades que está ofreciendo el gobierno estatal en créditos blandos y tasas bajas, si es necesario para mantener la actividad económica, las tareas administrativas y la planta productiva.

3.- Tratar de mantener su planta laboral, de forma tal que con la capacidad de los trabajadores y una tarea de optimización de recursos la actividad económica que desempeñe puede mantenerse al ritmo y a la capacidad requerida para seguir avanzando.

4.- No especular ante la situación de desastre, solidarizarse con su equipo de trabajo y tratar de responder a las condiciones de equilibrio y capacidad del grupo económico en el que se está desempeñando.

Los empresarios deben sortear los problemas más críticos, siendo solidario, corresponsable y socialmente responsable con las condiciones de otros grupos económicos, pero en general con la sociedad.

5.- Iniciar de manera inmediata un diálogo con sus acreedores, cartera de clientes, subsidiarios y proveedores, a fin de poder establecer tiempos de pago de materias primas, mecanismos de distribución o formas de obtención de productos para continuar la productividad de la empresa.

6.- Ajustar y apegarse a las condiciones de Bancos y empresas formales crediticias, si la empresa tiene créditos contraídos. Es indispensable conocer las garantías y oportunidades que la banca está ofreciendo en apoyo de los ahorradores, pequeños y micro empresarios que han contraído créditos, los tiempos y plazos de benevolencia que se están otorgando y propuestas para solventar empréstitos bancarios.

7.- No acudir con agiotistas, ni comprometer el patrimonio familiar.

8.- Sumarse a las agrupaciones del ramo económico en el que participan, para localizar mejores alternativas de información, vínculos empresariales y cadenas de suministro aun y cuando sean su competencia en apoyo solidario del sector productivo en el que se aglutinan.

