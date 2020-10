Mérida requiere estudios hidrológicos para solucionar inundaciones

Los recientes fenómenos meteorológicos ocasionaron inundaciones en colonias relativamente nuevas de Mérida como el fraccionamiento Las Américas o Ciudad Caucel, lo que revela la falta de estudios hidrológicos y del riesgo de inundaciones.

Como La Verdad Noticias informó, las torrenciales lluvias de las recientes tormentas y el huracán Delta ocasionaron un aumento el nivel del manto acuífero de Mérida a un máximo histórico desde que se tiene registro, de 5.2 metros sobre el nivel medio del mar.

Las inundaciones en Mérida pueden encontrar soluciones pero para ello es necesario realizar profundos estudios hidrológicos, lo que hasta ahora no se tiene contemplado.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

El ingeniero civil, Jorge Solís Tamayo, especialista en ingeniería hidráulica, comentó que las empresas no quieren hacerlos para ahorrarse dinero, lo que a su parecer es un error.

Advirtió que la mayoría de estas construcciones son planchas de concreto, no cuentan con suficientes áreas verdes que filtren el agua ni pozos fluviales por lo que de no atenderse esta situación, estos problemas seguirán en las mismas colonias y en nuevas.

Importante realizar estudios hidrológicos en Mérida

Solís Tamayo, quien es maestro en ingeniería hidráulica por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), aseguró que por ahorrarse algunos pesos las empresas no suelen hacer este tipo de estudios.

Considera que este es un grave error, pues ahora aparecen estos problemas que no son exclusivos del huracán Delta, pues ocurrieron desde el paso de la tormenta tropical Cristóbal y no hicieron estudios hidráulicos, hidrológicos correspondientes, ni de inundación ni análisis de riesgo en estos lugares.

Agregó que las empresas en Yucatán, así como las inversiones que llegan, no suelen pagar este tipo de estudios, a su vez, dijo que muchas de estas colonias cuentan con pozos pluviales para filtrar el agua, pero no son suficientes o no se les da el mantenimiento debido.

Comentó que por las lluvias que caen sobre Yucatán en determinadas épocas del año con la cantidad de agua que propician, se toman en cuenta igual los huracanes, tormentas tropicales, y demás para prevenir este tipo de situaciones.

El especialista señaló que para la filtración del agua es importante contar con áreas verdes, sin embargo, muchas de estas colonias no tienen, pues son planchas de concreto, y esto sumado a falta de mantenimiento de los pozos ocasiona que no se vaya el agua.

Te podría interesar: Manto acuífero de Mérida registró un máximo histórico

Luego del paso del huracán Delta, varias colonias de la ciudad se encuentran inundadas, una de ellas es el fraccionamiento Las Américas, lo que cree se pudo prever, porque evidentemente no se hizo un estudio topográfico, de ver dónde están las partes profundas o están incompletas.

Aclaró que al hacer muchos pozos se expone el manto acuífero, por un lado se ayuda a que permee, se va el agua, pero igual se contamina; entonces la gente y las autoridades deben cuidar los pozos, evitar que no haya basura.