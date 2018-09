Mérida repleta de moscos por huelga de trabajadores

A pesar de estar en plena temporada de lluvias en Mérida, y que a raíz de esto el número de enfermedades por picadas de moscos, como dengue y chinkunguya, se incrementa, a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) parece importarle poco que por tercer día consecutivo elementos de la dependencia estatal, encargados de fumigar todo el estado sigan en huelga; esto luego de no pagarles prestaciones a las que son acreedores.

“Ayer nos recibió (el titular de la dependencia estatal Eduardo Mendoza Mezquita) y estamos en pláticas, pero no nos ha dado una solución del asunto que nosotros requerimos; de hecho lo único que nos dice es que está gestionando, tramitando pero ya le dijimos que no vamos a movernos de aquí hasta que no nos dé fecha de pago de ese beneficio para la base trabajadora”, explicó Juan Aké Pérez, secretario General de la Sección 68 Vectores. Asimismo, indicó que son alrededor de 350 trabajadores los afectados.