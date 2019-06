Mérida podría convertirse en una 'ciudad inteligente' con productos de Huawei

Mérida implementará acciones que harán la ciudad más segura esto de la mano de productos que Huawei estará lanzado al mercado el próximo año.

Los productos de la marca Huawei serán usados en Mérida con la finalidad de tener una mejor conectividad y mayor control en materia de internet, así como cámaras de seguridad que cuentan con tecnología de punta.

Todo esto se logró luego de la visita del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, a las instalaciones de la corporación Huawei, en Shenzhen, China.

El alcalde de Mérida conoció los avances tecnológicos que ofrece Huawei para contribuir a las ciudades inteligentes mejorando todos los aspectos que puedan asegurar una mejor calidad de vida.

La delegación de Mérida, encabezada por Renán Barrera Concha, fue recibida por el vicepresidente Government and Public Utility Sector Enterprise BG Huawei Technologies CO. LTD.

Huawei, habló con los visitantes de Mérida sobre todos los nuevos productos que ayudan a crear ciudades inteligentes y de vanguardia, con botes de basura o control de luminarias, sensores de ruido y cámaras portátiles que ayudarán a los policías de Mérida s agilizar los procesos de reporte en tiempo real a la central de control.

“Ya iniciamos una buena relación con la empresa y tenemos contacto directo con sus oficinas en México para hacer diagnósticos específicos en materia de comunicación”, señaló el alcalde de Mérida.

Mérida es la primera ciudad de Mérida que visita y es recibida por el gigante de la tecnología Huawei.