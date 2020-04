Mérida pide ser más empáticos ante la contingencia Covid-19

El coronavirus está poniendo a prueba la resistencia de los pobladores de Yucatán que ante la contingencia han soportado la obligada cuarentena, el impacto económico y el estrés producido por la contingencia instaurada en todo el estado.

Ahora en los diferentes grupos de Facebook de Mérida surgen cada vez un mayor número de voces que piden dejar atrás las noticias falsas, tendenciosas y malintencionadas para concentrarse en las que aportan cosas positivas, ya que el estado de ánimo debe mantener en alerta.

En los diferentes grupos de Facebook de Mérida decenas de personas comparten un mensaje que pide mayo empatía en las redes sociales.

Desde el domingo 12 de abril por la mañana surgió un mensaje que sugiere adoptar una posición más positiva ante la contingencia: “Si su vecino sale positivo para Covid-19, no lo grabe cuando lleguen los servicios médicos a buscarlo, si es que llegan, no revele su nombre, no lo juzgue, sea empático”, indica.

Además indica cómo complementar esta actitud empática: “Pregunte la forma de ayudarlo a él y su familia, póngase en sus zapatos, y pregúntese cómo le gustaría a usted que lo trataran si diera positivo”.

Una cambio total hacia lo positivo

El mensaje está siendo compartido a nivel masivo a través de las redes sociales sobre todo porque incluye un consejo clave, que sugiere el acercamiento de cada persona con los suyos. “Platique con su familia de una forma tranquila y serena la posibilidad de que alguno se contagie, y qué decisiones tomaría, sea maduro y realista, y por supuesto prevenga, cuídese, cuide a los suyos”.

El mensaje concluye con la frase “Estoy seguro que lograremos pasar esto” y solicita que las personas copien y peguen el mensaje en sus propios muros de Facebook, cosa que sigue ocurriendo.

Muchas personas piden dejar de seguir noticias falsas, tendenciosas y apostar por mensajes positivos o que aboguen por la solidaridad en este contingencia contra el Covid-19.

El apoyo ha sido grande e incluso ha contado con comentarios como el que dice que es fácil juzgar, pero que debemos entender que no todos se contagian por irresponsabilidad y que lo que hace mucha falta es empatía, pues a todos nos falta amor.

Otro mensaje que ha contado con mucha repercusión en los grupos de Facebook de Mérida es el que recuerda a los meridanos que mucha gente debe trabajar en los hospitales pero que fuera de ellos todos bene permanecer en casa porque viene lo peor de la pandemia, al cumplir la fecha de incubación y empezarán a salir muchos positivos que pueden contagiar mucha gente.

Reiteran que del 4 al 18 de abril debemos cuidarnos más ya que estaremos en pleno pico del virus, asegurando que son 2 semanas en la que van a aparecer todos los infectados, luego habrá dos semanas como de calma y después dos semanas más, donde los casos disminuyen.

Ricardo D. Pat