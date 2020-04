Mérida pide abastecimiento de cerveza: “Es un producto de primera necesidad”, dicen

Luego de que el fin de semana se reportó que había desabasto de cerveza en diferentes zonas de Mérida, ciudadanos han pedido el abastecimiento de este producto por ser un “producto de primera necesidad”.

De acuerdo con “Yucatán a la Mano”, en la entidad ya no se producirá más cerveza, por lo que la gente ha pedido que continúe la producción, ya que lo consideran un producto esencial para combatir la cuarentena.

En Mérida hay escasez de cerveza, lo cual ha generado molestia entre los consumidores.

Lo anterior se debe a que en las tiendas de autoservicio y en algunos supermercados de Mérida ya no hay inventario de cerveza, situación que no cambiará, ya que no llegará más producto hasta nuevo aviso.

Algunas personas han considerado que el desabasto de cerveza puede dar pie a tensiones familiares, además de que han mencionado que era el producto ideal para mitigar el intenso calor de esta temporada.

De igual manera, aseguraron que el desabasto de cerveza está propiciando la venta clandestina, por lo que muchos han opinado que para evitar la ilegalidad, las autoridades deben garantizar el abasto del producto.

“Yucatán es un estado cervecero por el calor, a nadie le hace daño que sigan vendiendo cerveza. Es más, los comercios se benefician”, mencionó una persona para el portal de noticias “Yucatán a la Mano”.

Debasato de cerveza en Mérida

Como ha informado La Verdad Noticias días atrás, el desabasto de cerveza ha provocado compras de pánico, sobre todo en los supermercados, mientras que en las tiendas de autoservicio ya no hay.

Debido a las compras de pánico, la cerveza en Mérida está escaseando.

Debido a esta situación, la venta clandestina de cerveza ha ido al alza, donde varias personas han sido detenidas por transportar cerveza a los municipios o por vender el producto a través de redes sociales.

Aunque muchas han criticado a aquellas personas que piden el abastecimiento de cerveza, ya que consideran que no es un producto de primera necesidad, muchas otras defienden su postura original.