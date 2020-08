Mérida necesita tener escuelas libres de comida chatarra

A través de las redes sociales de Mérida decenas de ciudadanos manifiestan su apoyo a la iniciativa de las organizaciones El Poder del Consumidor (EPC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) para exigir escuelas libres de comida chatarra.

Yucatán es un estado donde la regulación que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas ha fracasado, por ello cientos de meridanos empatizan con la campaña: “Exijamos escuelas 100% libres de comida chatarra” dirigida a la comunidad escolar.

En Mérida cientos de ciudadanos apoyan la campaña de El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, que busca frenar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que aumenta en 50% al concluir la educación primaria.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

En los principales grupos de Facebook de Mérida han surgido opiniones sobre la posibilidad que la ciudad blanca se sume a esta iniciativa, pues pese a la existencia de una regulación obligatoria y sancionable emitida desde 2014, más de la mitad de los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas son chatarra.

Las agrupaciones convocantes comparten un dato importante: tan sólo 4.3% corresponde a la venta de frutas y verduras, mientras que únicamente 17.3% de ellas cuentan con bebederos.

Meridanos expresan su apoyo a esta importante iniciativa

La capital de Yucatán tiene una problemática directa con niños que sufren sobrepeso, diabetes y obesidad, por ello en Mérida cada vez surgen más personas convencidas que, esta es una campaña que vale la pena apoyar.

“Se trata de cumplir, en Yucatán tenemos 10 años con la ‘ley de nutrición y combate a la obesidad’ y en sus artículos está no vender comida chatarra en las escuelas y a la salida y no se respeta”; “¡Totalmente! Y los padres también deben aprender a no darle golosinas a los niños para acabar con un berrinche”, fueron dos comentarios que marcan el tono compartido en redes.

Una maestra compartió que en la mayoría de las escuelas primarias del país desconocen que existe la regulación sobre alimentación adecuada, además que los padres no tienen tiempo para involucrarse en este aspecto.

En Mérida se ve con buenos ojos la campaña que busca erradicar la comida chatarra de las escuelas de México.

Te podría interesar: Comida chatarra provoca la muerte a la mitad de los mexicanos. López-Gatell

El Poder del Consumidor (EPC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lanzaron esta campaña para escuelas del centro del país, pero Mérida podría sumarse sin problema como otros estados de la república, ya que ante la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que aumenta en 50% al concluir la educación primaria, es urgente hacer efectiva la regulación.

Podríamos concluir que en Mérida la gente quiere ayudar a promover buenos hábitos alimentarios en los espacios de formación y atención de los niños y niñas, esto es palpable ante la buena respuesta al reto de dejar de tomar refrescos lanzado por Re-evolución Alimentaria en Yucatán”.