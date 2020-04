Mérida indignada por personas que se rehúsan a usar cubrebocas

Yucatán sigue librado una férrea batalla contra el avance del coronavirus, que en México está entrando ya en la Fase 3, por lo que las medidas preventivas se fortalecen aunque no faltan ciudadanos irresponsables que van constantemente contra la corriente sin importarles las consecuencias de sus actos.

En Mérida circuló un video donde diversas personas manifiestan su oposición al uso de cubrebocas, a pesar de que las autoridades de salud han recalcado que su uso debe ser obligatorio, sobre todo al entrar la Fase 3 de la contingencia.

En Mérida usuarios de las redes sociales fugaron fuertemente a personas que se niegan a utilizar cubrebocas en plena contingencia contra el Covid-19.

“A mi me parece un reverenda mamada porque se supone que el tapabocas a los únicos a los que les puede gustar es a los enfermos”; “Yo no uso nada hijo, cuando te va a cargar el payaso te va a cargar el payaso y ya está, listo”; “Me siento ridículo con eso la verdad”, fueron algunos de los comentarios que despertaron la indignación de muchos meridanos.

“Eso es solo para las gallinas”, dijo un señor, de la tercera edad, precisamente uno de los sectores más vulnerables ante el coronavirus. Otro de este mismo rango incluso presumió su salud: “Me siento protegido, mis plaquetas, tengo la certeza de que estoy al 200 por ciento, no al cien”.

Airadas reacciones contra los irresponsables

Otras personas que transitan por el centro de la ciudad, al ser cuestionadas argumentaron que se las había olvidado, que no pensaba salir y por eso no la tenían, incluso uno dijo que sabía que los policías le daría un cubrebocas y por eso no lo cargaba.

Algunos más trataron de esgrimir la religiosidad como herramienta asegurando que se debe tener fé en Dios para evitar el miedo ante esa enfermedad, como si de esa manera fueran inmunes al contagio.

México está por entrar a la Fase 3 de la continencia contra el coronavirus y en Yucatán las autoridades ya se preparan para afrontarla.

Antes esto, en los diversos grupos de Facebook de Mérida decenas de ciudadanos pudieron de manera recalcitrante la actitud de todos estos irresponsables asegurando que si a ellos no les interesa su propia salud, deberían pensar en la de los demás, incluyendo la de sus propias familias.

La mayoría de los comentarios contenían fuertes insultos, pues la indignación ante esas aseveraciones sin sentido sin duda caló hondo entre quienes sí han respetado la cuarentena y siguen paso a paso las indicaciones de las autoridades.

Incluso algunas personas se atrevieron a sugerir que gente con ese tipo de opinión debería ser encarcelada pues ponen en riesgo a otras que sí están comprometidas con las medidas de seguridad ordenadas por las autoridades federales y estatales.

Lo que sin duda debe resaltarse es que la contingencia se dirige a su etapa más complicada y que solamente sumando esfuerzos se podrán conseguir resultados adecuados para dejar atrás lo más pronto posible de esta pandemia.

