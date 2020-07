Mérida en quiebra; cierran cientos de negocios por el Covid-19

Los efectos del confinamiento para mitigar los efectos de contagio del coronavirus SarsCov2 dejaron una grave crisis económica en el país que ha terminado por afectar a negocios de Mérida, mismos que han cerrado sus puertas definitivamente.

Los efectos de esta crisis se pueden notar en el centro y norte de Mérida, donde varios negocios han bajado sus cortinas y han desocupado los espacios que rentaban, al no poder cubrir los gastos de arrendamiento, los cuales pueden ir entre los cinco a 50 mil pesos.

Más de cien negocios han cerrado por no tener ingresos durante más de tres meses.

De acuerdo con la empresa inmobiliaria Uno Consulting, al menos cien comercios ya no volverán abrir debido a que prácticamente se les es imposible pagar los meses que no trabajaron y al permanecer cerrados, no cuentan con los ingresos para invertir en los próximos meses.

Según dijo la empresa, en las rentas de negocios y locales en la zona centro y norte de Mérida reflejaron una caída de entre el 20 y 35 por ciento debido a los efectos del confinamientos.

Las arrendadoras detectaron una caída de entre el 20 y 35% en lo que va de abril a julio.

Esta caída en las rentas de locales en Mérida se comenzó a sentir desde el mes de abril con un 20%, mientras que el mes pasado se llegó a una caída del 35% y la tendencia va en aumento.

Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting, manifestó que el cierre de estos negocios, se debe al cierre temporal de los comercios no esenciales, aunado a la poca flexibilidad de los arrendatarios ante la situación.

La contingencia por el coronavirus, generó perdidas millonarias y gastos que no se pudieron cubrir.

Cierran negocios en Mérida

Entre los principales negocios afectados por la pandemia del coronavirus, destacan restaurantes ferreterías, zapaterías, papelerías, lugares de venta de artesanías, tiendas de equipo electrónico y artículos de telefonía celular.

Cabe mencionar que recientemente, en redes sociales circuló una imagen con una lista de negocios que habían cerrado.

Presuntamente la Canirac sacó una lista de restaurantes que cerraron por la contingencia.

Dicha lista presuntamente la dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

