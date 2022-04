Mérida conmemora 65 aniversario luctuoso de Pedro Infante

Con la participación de más de 500 atletas en una carrera atlética de cinco kilómetros, comenzó la serie de actividades que se organizaron en Mérida, para rendir tributo a la memoria del “ídolo de México”, Pedro Infante, quien falleció hace 65 años en la capital yucateca.

Tras dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19, Armando “El Torito” Infante Gutiérrez, fue el encargado de dar el balazo de salida, acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, Secretario Técnico del Deporte Municipal, así como de Luis Canto García, quien es el encargado de los festejos del aniversario.

Roberto Atocha y Sofía Issac fueron los ganadores absolutos de la competencia, que tiene más de 25 años organizándose en la esquina de la calle 54 con 87 del centro de Mérida, en la esquina de La Socorrito, donde cayó la aeronave del “Ídolo de Guamúchil”, cuando viajaba hacia la Ciudad de México acompañado por el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista.

Escombros del avión donde viajaba Pedro Infante

Atocha, de la categoría submaster varonil, fue el primero en cruzar, mientras que Sofía Issac fue la primera mujer, quien compitió en la categoría libre femenil.

En el resto de las categorías, los primeros lugares los obtuvieron Jourdan Mendieta de libre varonil, Neydi Tun en submaster femenil, Alonso Maldonado en máster varonil, Rosalina Can en máster femenil, Ivonne Castillo en veteranos femenil, Tomás Rodríguez en veteranos plus varonil y Berta Andrade en veteranos plus femenil.

Evento cultural

Músicos se reunieron en el cruce de "La Socorrito" para recordar al ídolo del cine de oro

Posteriormente, en el parque “Pedro Infante”, ubicado a media cuadra del mencionado cruzamiento, se llevó a cabo la colocación de la ofrenda floral en memoria del actor del cine de oro, seguido del festival artístico y cultural, en donde participaron cantantes como Daniel Medina y Janice Rivera, quienes interpretaron canciones que lo inmortalizaron.

“Estas festividades en su momento las organizaron mis abuelos y mi papá desde los años 90, podríamos decir que de manera ininterrumpida, pero el Covid-19 llegó en una fecha cercana a cuando se paró todo en Mérida y después de eso han pasado ya dos años”, mencionó Canto García.

Las actividades en memoria de Pedro Infante comenzaron con una carrera de cinco kilómetros

De manera paralela, también se llevó a cabo una rodada del motoclub Tribu Sin Ley por las calles del centro de Mérida, para recordar la faceta de motociclista del actor, que participó en más de 60 películas mexicanas y falleció a los 39 años.

Asimismo, a las 18:30 horas, se llevará a cabo el concierto de la agrupación Mariachi Nuevo Yucatán, que interpretará canciones en honor al músico y actor, en el Monumento a Pedro Infante, ubicado en la calle 62 con 93 del centro de Mérida.

