Mérida carece de infraestructura para deportes extremos

Los deportes extremos requieren de infraestructura especializada para practicar y profesionalizarte en ellos, sin embargo, en Mérida aún no se ha podido concretar el proyecto para construir un parque enfocado en el skateboarding, bmx y rollerblade, lamentó en entrevista con La Verdad Noticias, Hazaky Molina Torres, promotor de este tipo de disciplinas y dueño de la tienda Madero ¾.

Hazaky Molina Torres, promotor de deportes extremos en Yucatán

¿Qué necesitan los deportes extremos de Yucatán?

Principalmente creo que se necesitan más y mejores espacios para practicar, mejor infraestructura y un compromiso del gobierno con la comunidad de patinetas, patines y bicicleta, en hacer buenos parques de deportes extremos en lugares estratégicos de la ciudad o cualquier colonia que lo necesite.

¿Cuál es la situación de los parques en Mérida?

Llevo 20 años patinando y en todo este tiempo solo he visto un parque bien hecho en Mérida y ese es el de Paseo Verde, al poniente de la ciudad, que no tiene la mejor calidad, pero sí es el mejor hasta ahora en la ciudad.

¿Cómo están los otros parques?

El Parque de la Alemán ya no tiene infraestructura skate, el de Los Naranjos en Francisco de Montejo tiene muy mala calidad, el de la Serapio está mal construido, el de la Mulsay no funcionó, Polígono se volvió un elefante blanco a pesar de ser bastante grande, todos estos parques han sido parte de la historia del skate en Yucatán, pero no han cumplido su objetivo.

¿Cómo afectan estos parques mal planeados?

Primero que nada no afectan solo a los patinadores, sino a toda la ciudadanía, porque se construyen con recursos de los impuestos, pero a los deportistas extremos no les permite profesionalizarse, tenemos muchos atletas muy buenos, pero la falta de infraestructura no te permite ir más allá y alcanzar el nivel que los competidores de otros estados.

¿Qué infraestructura necesita un buen parque?

Tiene que ser una infraestructura construida por algún arquitecto o ingeniero especialista en el tema, porque lleva transiciones especializadas. Hasta el momento se han hecho propuestas para construir parques en general, pero no se han consolidado y no sabemos exactamente por qué todavía no es una realidad ese buen parque en Mérida.

¿Cuántos patinadores hay en la ciudad?

En general el sondeo de skaters en Mérida abarca a más de 350 personas, de las cuales pocas han podido sobresalir por esta falta de infraestructura. A este universo de personas se le suman los cientos de BMX, rollers y de otras disciplinas, que requieren de un buen parque de deportes extremos.

