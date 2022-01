Mérida amaneció hoy a 10.7 grados; mañana se espera que haya más frío

De acuerdo con el meteorólogo, Juan Vázquez Montalvo, miembro del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Mérida amaneció hoy domingo a 10.7 grados Centígrados, la segunda más baja de la temporada invernal.

Sin embargo, la mañana de hoy no fue uno de los amaneceres más fríos de la presente temporada invernal, ya que no se logró superar las temperaturas registradas el pasado miércoles 19 de enero, cuando el frente frío No. 22 hizo descender los termómetros a 8.7 grados Centígrados, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Hoy en la mañana hubo un frío amanecer en Yucatán, según reportes de la Uady.

Pese a que en Mérida se reportó una mínima de 10.7 grados Centígrados, en donde hubo más frío hoy al amanecer fue en en la zona de la sierrita de Ticul, donde el termómetro bajó hasta los 8.8 grados Centígrados, mientras que en Mocochá la mínima fue de 9 grados, mientras que en el municipio de Kanasín hubo 10.3 grados Celsius.

En ese sentido, el especialista comentó que las temperaturas mínimas del amanecer de mañana lunes en Yucatán podrían descender un poco más, sin embargo, admitió que las expectativas del frente frío No. 26 todavía no se cumplen, ya que se esperaba que este aire polar sea el más fuerte de la actual temporada invernal del presente año.

Llegarán más frentes fríos a Yucatán

Mañana lunes se espera otro frío amanecer en Yucatán.

El especialista de la Uady comentó que la península de Yucatán se encuentra todavía en la etapa más intensa de la temporada invernal, en la cual han dominado los días templados y fríos, así como jornadas calurosas, condiciones que no se presentaban desde hace una década, por lo que el frío se seguirá sintiendo hasta el próximo 15 de febrero.

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de los 26 frentes fríos que han ingresado al país, al menos 13 han llegado a Yucatán, con lo que, ubicada al Estado dentro del promedio normal de afectaciones, por lo que se prevé que el 50 por ciento de estos fenómenos impacten a la península en las próximas semanas.

