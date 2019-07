Mérida Yucatán no necesita otro aeropuerto: Canaco

El dirigente de la Cámara nacional de comercio (Canaco) en Yucatán, Michel Salum Francis, no comparte la opinión de del líder de la Coparmex Mérida, con respecto al aeropuerto de Mérida, pues indicó que no apoya la iniciativa de cambiar el aeropuerto de Mérida de lugar, ya que lo considera innecesario, pues no se necesita otro aeropuerto, pues dice que con el actual "estamos bien".

“Creo es innecesario gastar en cambiar el aeropuerto de lugar o construir uno más grande, pues la capacidad del Crescencio Rejón es buena, ya que cuenta con dos pistas y con terreno para poder crecer si es necesario, con el que tenemos estamos bien, ni siquiera estamos saturados, está subutilizado" expreso.

Presidente de Canaco-Servytur, Michel salum.

Comentó que sería mejor invertir en otros puntos de interés que tiene el estado como la salud y educación, que serian prioridad.

En otro punto, su opinión acerca de “Yucatán seguro”, comento que está de acuerdo con la deuda; “El estado y los empresarios necesitamos fortalecer la seguridad para que nos vaya mejor, por eso considero que el empréstito de 2 mil 500 millones de pesos para el proyecto Yucatán Seguro esta muy bien, pues saldría más caro no invertir en la seguridad del estado y los ciudadanos, como pasó en el norte del país, donde el crimen organizado se apodero de la región, imagínate lo que costaría poder revertir eso; la seguridad es algo que se tiene que seguir controlando con inversión" Finalizó.