Mérida International Brass Festival, un evento único en su género

El festival ha tenido una característica que se me hace muy buena, ha crecido muchísimo desde la primera que tuvimos 30 estudiantes y 10 maestros que nos apoyaban, ahora tenemos más de 150 estudiantes y 40 maestros, es una diferencia muy grande en comparación de las ediciones anteriores, va a ser algo muy espectacular.Radico en Yucatán desde hace 7 años, llegando aquí con mis compañeros nos dimos cuenta que fuera de la orquesta sinfónica, no había un entorno que se dedicará y fomentara la cultura de nuestros instrumentos de viento metal: trompeta, corno, trombón, trombón bajo, tuba y eufonio. Con estos instrumentos empezamos el festival pero en esta ocasión añadimos también las percusiones pues van muy bien juntos.La gente que participa viene de todo México, tenemos unas 90 personas que vienen de todo el país, unos 30 yucatecos y aparte unos 15 que vienen de toda américa latina, artista de fama mundial que darán clases, participarán en los conciertos y también en el concurso.Habrá una gran exposición de instrumentos de Metal y accesorios de las mejores marcas como Yamaha, Buffet, Shagerl, Stomvi, etcétera. También la interesante conferencia magistral a cargo de Rafael Méndez, el viernes 15 en el Centro Cultural ‘La Cúpula’, a las 19 00 horas.El corazón del festival somos Samuel, Juanjo y yo, aparte hay un círculo de gente que nos apoya en todo el proceso de organización, son alrededor de 15 personas, que se ocupan desde la producción, la logística, bibliotecarios, comunicación con los maestros, Alejandro Acárate en difusión, etcétera, pues hay muchas cosas por hacer.En efecto, hay gente que desde la Ciudad de México o de Monterrey viene exclusivamente para escuchar los conciertos, lo que es lógico porque en esta edición tendremos artistas tan importantes como Jens Lindeman, Tomoko Mukaiyama, Spanish Brass, Geneva Brass, Francis Orval y Vincenzo Paratore, gente que viene solo para escuchar estos conciertos.La verdad es que gracas al apoyo de todas estas instituciones tenemos la oportunidad de ofrecer estos conciertos gratuitos o a precios bajos, el boleto más caro cuesta 150 pesos, hay de 50 pesos, 25 pesos, esto no pasa en ninguna parte del mundo y por eso la gente viaja de otras partes del país para venir aquí y poder asistir a estos conciertos de máxima calidad, de nivel mundial.A mí me encanta, llevamos año y medio organizando todo y ahora es la mejor parte porque comenzamos a ver los logros de todo ese esfuerzo. Todo con el objetivo de subir la cultura, hacer que Mérida sea en el mapa de México una ciudad cultural. Por último, mencionó que este festival es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como por la Secretaría de Cultura.