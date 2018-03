Mercados del centro de Mérida, tierra de nadie

Delincuencia se apodera de los centros de abasto, en complicidad con agentes municipales

PANDILLERISMO

Los centros de abasto municipales ubicados en zonas céntricas de Mérida, como el mercado Lucas de Gálvez y el mercado San Benito, siguen padeciendo una importante cantidad de problemas que no han sido atendidas o que solo simulan atender las autoridades municipales. Espacios vacíos, insalubridad, falta de agua potable, venta sin control de alcohol en los alrededores, inseguridad, el funcionamiento de tugurios, mafias que se han adueñado de las calles aledañas y que cobran altas cantidades de dinero por derecho de piso a los que quieren descargar sus productos, son apenas unos cuantos de los muchos problemas que aquejas estos dos importantes centros de abastecimiento y que cada tres años reciben las promesas electoreras de quienes aspiran a dirigir la capital yucateca pero una vez instalados en gobierno se olvidan de sus compromisos con los mercados, locatarios y usuarios de los mismos.El regidor Alfonso Seguí Isaac se refirió a la última trifulca escenificada en el mercado San Benito, en la que es clara la total ausencia de la intervención de la Policía Municipal. Los municipales y los elementos de seguridad privada contratados para la vigilancia de los dos principales mercados de la ciudad, brillan por su ausencia, dando pie a que se sigan cometiendo actos ilícitos, riñas y todo tipo de enfrentamientos entre los mismos locatarios o usuarios, señaló el regidor Seguí Isaac. En días pasados se suscitó un enfrentamiento en el Mercado San Benito, en la cual no intervino ningún elemento policiaco para detenerla y autoridades municipales afirmaron que el propio comandante de la Policía Municipal reconoció que no había elementos uniformados cerca. ‘Desde el inicio de esta administración hemos señalado el abandono en el que se encuentran los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, en su limpieza, pero sobre todo en la seguridad, ya en Cabildo expusimos la necesidad de instalar una caseta de vigilancia de la Policía Municipal, pero tal este tema no es del interés para el alcalde, pues a dos años de gobierno no ha tomado cartas en el asunto’, agregó el regidor. Seguí Isaac, dijo que si hubiera vigilancia o los elementos policiacos realizaran los rondines necesarios, se lograría reducir los hechos delictivos, sin embargo a más de dos años no se ha logrado tener la vigilancia que comerciantes y regidores han pedido.