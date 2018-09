Mercado del centro de Mérida se cae a pedazos

Fue en febrero de 1998 cuando autoridades municipales remozaron y le dieron una nueva vista al área de pescados y mariscos del Mercado Lucas de Gálvez, ubicado en el centro de Mérida; este abandono ha derivado en el deterioro de la infraestructura del lugar y, por ende, en la disminución de visitantes, sostuvieron locatarios del esta zona a Grupo Editorial La Verdad.

Sobre esto, Manuel Pisté Rivero, locatario, mencionó: “En esta área ya tenemos mucho tiempo, desde el inicio de Patricio (Patrón Laviada) que es el que nos hizo la remodelación de esta área, y hasta ahorita no nos hacen algo, como una pintadita”.

Asimismo, Pisté Rivero explicó que otro de los problemas de infraestructura del lugar se da en las instalaciones de luz. “Están obsoletas, debajo de las losas de más de 25 años y hasta un tiempo más se puede ver esta situación. No hay pintura, hay pedazos (del techo) que se están cayendo”, indicó.

Por otro lado, el entrevistado refirió que trabajadores del Ayuntamiento limpian el lugar pero solo en las tardes, cuando los clientes ya no acuden. “Nosotros somos los que salimos a recoger o a barrer nuestra área de trabajo, porque no nos conviene que esté sucia nuestra área. Sí lo lavan cuando nosotros ya cerramos, no tenemos personal que limpie en las mañanas que es cuando viene la gente, no tenemos barrenderos que lo hagan, creemos que no hay recursos para darnos el servicio de barrenderos”, explicó.

De igual forma, subrayó que este tipo de problemas lo presentan todas las áreas del mercado, “particularmente lo que necesitamos es un buen drenaje, porque cuando llueve esto se vuelve en una laguna, en todos los pasillos en donde caminan los visitantes. Por fortuna a nosotros no nos pasa, pero podemos en algún momento, pasar por esa situación. Muchas veces se rebosa, se enloda todo y hasta las cucarachas salen”.

También recalcó que hasta el momento no han podido dialogar con el nuevo alcalde. “Hemos buscado tener una cita con el alcalde para exponerle todas las cosas que se necesitan en esta área”, dijo el entrevistado.

Para finalizar, sostuvo que si se han reportado pérdidas, pero esto, dijo Pisté Rivero, es debido en que algunos momentos por la veda, los productos no llegan a este centro de abastecimiento. “Ahorita hay una escasez, pero es momentánea”, puntualizó.

_Eduardo Uc