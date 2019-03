Mercado de Santiago sucio y entre moscas

Debido al día de asueto por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, meridanos acudieron ayer a disfrutar de la gastronomía distinguida del mercado de Santiago ubicado en el centro de la ciudad, sin embargo, se llevaron una decepción al encontrarse con las instalaciones sucias, sobre todo en el área de comida, por lo que ciudadanos exigen una pronta solución al Ayuntamiento de Mérida.

Unos comensales que disfrutaban de los antojitos regionales, señalaron que los baños se encuentran sucios y sin papel higiénico, a pesar que el acceso al servicio tiene una cuota de tres pesos.

“Entre al baño y me dicen en la entrada que son tres pesos, lo pague confiando que estaría limpio, pero al entrar me lleve la gran sorpresa que no hay agua y mucho menos papel. Me acerque al encargado y me dijo que no me lo puede dar porque adentro hay, cuando a su lado tenía muchos rollos de papel”, recalcó una señora que pidió omitir su nombre.