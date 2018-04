Mercado de Mérida sin agua y sin energía eléctrica

Locatarios del mercado de Chuburná en Mérida denunciaron que están laborando en condiciones insalubres, lo que les ha generado pérdidas de hasta un 50%; explicaron que a veces no pueden lavar o preparar cosas porque no hay agua potable ni energía eléctrica.

Como ha informado Grupo Editorial La Verdad, autoridades municipales han invertido 14 millones de pesos para el rescate de cuatro mercados de tradición en Mérida, pero la realidad es que estos solo se han visto afectados en sus ventas por más de cinco meses que han durado los trabajos de remodelación, donde en algunos casos no se cumplió con lo que se había prometido.

Uno de esos casos es el mercado de Chuburná en Mérida, donde más de 35 locatarios señalaron su inconformidad por las promesas falsas de mejoramiento a su lugar de trabajo, ya que donde los instalaron provisionalmente carece servicios básicos como energía eléctrica; el agua llega de manera intermitente y el polvo que generan las obras ahuyentan a la clientela que anteriormente los visitaba.

“Más del 50 por ciento de las personas que nos compraban ya no vienen, porque nos cambiaron de lugar. La gente ya no nos ve en el lugar de siempre y pues no vienen. Este problema ya va para seis meses. Es un problema para lavar nuestras herramientas de trabajo porque se va a cada rato el agua. Según nos iban a entregar ya bien el lugar la semana pasada pero nada. Muchas cosas no tenemos, no tenemos enchufes para conectar nada, las que venden comida les afecta porque no pueden ni conectar una licuadora”, explicó Ángel Villanueva Morales, comerciante-locatario de peces en el mercado de Mérida.