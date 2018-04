Mercado de Cholul en Mérida controlado por 'poderosa' familia

Mercado de Cholul

Habitantes de la comisaría de Mérida, Cholul manifestaron su inconformidad de cómo se maneja la distribución de los locales en el mercado, dado que han alegado que falta apertura para mayores incorporaciones y que un hombre controla el centro de abasto.

Marisa Pech, quien vende en el tianguis de Cholul, señaló que desde hace 10 años está esperando que amplíen el mercado para que se pueda pasar; sin embargo, mencionó que todo parece indicar que tendrán que esperar un tiempo más porque no hay interés de las autoridades de Mérida de hacer obra en el lugar.

Agregó que sus esperanzas empiezan a morir, pues lo único que realizó el municipio de Mérida fue una “manita de gato” al lugar, es decir, tuvo un costo de 1.3 millones de pesos para “adecuar” ciertas cosas y dar una “buena imagen”, ya que no se hizo los grandes cambios que muchas personas han esperado como ella.

La quejosa, quien fue la única de las inconformes en hablar, señaló que en el mercado de Cholul en Mérida hay varios puestos abandonados, uno para vender pollo y otro para comercializar carne de puerco, y al solicitar que le den uno para estar de forma legal, las autoridades se limitaron a decir que formar parte de los locatarios del lugar se “requiere de un proceso”, el cual no le quisieron decir.

Desde hace tiempo, tanto a comisarios como alcaldes de la comisaria de Mérida les ha pedido alguno de los locales desocupados, pero éstos le dan largas, y en ese sentido, dijo que posiblemente las largas de las autoridades se debe a que una persona y su familia controla el mercado de Cholul.

CACICAZGO EN CHOLUL

“Los únicos beneficiados de la pintadita que le dieron al mercado fueron la familia de una persona que es conocida como don Rubén”, indicó la entrevistada, quien dijo que, al parecer, independientemente de los dos locales disponibles, el resto es controlado por esta persona que vende legumbres.

Indicó que Rubén tiene acaparado casi la mitad de los puestos de frutas y verduras y a ella le dijeron que se ubique mejor en el tianguis mientras esté disponible un puesto en el mercado de la comisaría de Mérida.

Dijo que el rechazo de las autoridades no es justo, ya que ser tianguista no garantiza una buena venta, ya que si llueve como ayer, no hay ganancia.