¡Menos tiempo!, quitan una hora a la venta de alcohol en Yucatán

Autoridades de Yucatán, anuncian menos tiempo en la venta de alcohol, reducen una hora.

En el Diario Oficial local el decreto 109/2019 recibió una modificación en el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en Yucatán, para quitar una hora a la venta de alcohol en establecimientos públicos.

El horario actual de venta de alcohol es hasta las 4 am

El horario actual permite la venta de alcohol hasta las 4 am y con la nueva modificación a partir de mañana la venta de alcohol queda suspendida en punto de las 3 am.

Esta medida fue tomada a raíz de que el Boletín Epidemiológico número 39 refleja un aumento de casos por intoxicación aguda, dejando a Yucatán como el estado con mayor número de casos de intoxicación aguda por consumo de alcohol.

El aumento de intoxicados por ingesta de alcohol va en aumento

Pero no sólo este indicador sirvió para tomar la medida de restarle una hora a la venta de alcohol, sino que la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que desde enero a octubre de 2019, a través de los operativos de alcoholimetría, han detectado 1,396 personas conduciendo en estado de ebriedad por lo que han levantado 1,055 boletas de infracción por conducir con aliento alcohólico. De estos casos, el 71% de los infractores, reflejan que es su primera incidencia.

La SSP anunció cuantas detenciones se han hecho en operativos de alcoholimetría

Ante las cifras alarmantes, la importante prevalencia del uso nocivo de alcohol, fortalecer la protección contra riesgo sanitarios en establecimiento y puntos sujetos a control sanitario, las consecuencias negativas del abuso del alcohol como son accidente, violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad y suicidios, es importante presta atención al tema del consumo de alcohol.

Es por eso que la autoridad de Yucatán consideraron apropiado reducir una hora a la venta de alcohol en establecimientos que venden bebidas para consumo dentro de los mismos.

El objetivo de la medida es reducir los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol

El objetivo principal de esta medida es propiciar un menor consumo de alcohol, buscando así reducir los efectos negativos del consumo de alcohol.

Los principales establecimientos afectados son discotecas que tendrán un horario de venta de alcohol de 10 pm a 3 am; en cuanto a los cabaré, el horario diurno para la venta queda con horario de 12 pm a 10 pm y en un horario nocturno de 10 pm a 3 am.; para bares el horario establecido es de 11 am a 3 am; en cuanto a video bar el horario va de 8 pm a 3 am y finalmente para los salones de bailes el horario establecido es de 10 pm a 3 am.

