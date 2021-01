Menor extraviada en Yucatán dijo que su mamá le pidió que se fuera

Entre las noticias de hoy que están causando suma indignación en Yucatán, se reporta que la menor extraviada en Dzilam González, manifestó a traves de redes sociales que su mamá le pidió que se fuera.

Como bien informamos en La Verdad Noticias, la mamá de esta menor de edad, la reportó como desaparecida, cuando salió intempestivamente de su casa y abordó un taxi.

Debido a que la menor llevaba varios días desaparecida, presuntamente autoridades de Yucatán emitieron una Alerta Amber, ya que se temía que pudiera ser víctima de la comisión de un delito, sin embargo la historia de esta jovencita dio un giro inesperado, ya que hizo una aparición en redes sociales, donde manifestó que su mamá le pidió que se fuera.

‘Buenas noches a todos, estoy bien no hagan bulla sin razón alguna mi mamá está enterada de todo y no me ha dejado estar tranquila ella misma me pidió que me fuera’.