Meme de Belinda se vuelve viral en todas las colonias de Mérida

El video de ‘A primera vista’ ha generado cientos de memes donde se puede ver a Belinda frente a Jorge Antonio Guerrero, sin embargo una página de facebook han adoptado este meme para hacer reír a cientos de yucatecos y lo vuelve viral; todas las colonias de Mérida tienen su meme.

La página en cuestión es ‘Mother of Mérida’ que ha generado que el meme de Belinda se vuelva un viral con 495 reacciones, 120 comentarios y unas 715 veces compartidas, tan sólo en una de sus publicaciones pero tiene realizado seis publicaciones diferentes con cientos de reacciones de usuarios de varias colonias de la ciudad.

Colonias como la Miraflores y Vergel estuvieron presentes en los memes.

¿Porque dan risa los memes?

Te preguntarás porqué los memes dan risa, pues es simple, de las tantas colonias con las que cuenta la ciudad de Mérida, algunas no tienen buena fama, otras tienen plusvalía y eso es lo que representan tanto Belinda como José Guerrero.

Se pueden ver la distinción de colonia como la miraflores vs vergel, yucalpeten vs. bojorquez, gran santa fe vs. ciudad Caucel entre otras.

La página realizó su primera publicación el miércoles a las 7:35 y enseguida comenzaron a salir nuevos memes y se fueron viralizando.

Entre los comentarios varias personas comenzaron a escribir los nombres de sus colonias para que se hicieran los memes y la página se encargó de publicarlos posteriormente.

Hasta se logró una distinción en las colonias del sur.

Cabe mencionar que aunque estos memes pintaron unas carcajadas en muchos usuarios, hubo quienes tacharon de clasista este tipo de memes, calificando a los yucatecos como discriminadores.

Error en meme

Unos de los memes de Belinda presentó un error y varios usuarios lo remarcaron, luego de que en una segunda publicación se mencionara a la colonia Yucalpeten vs. Bojorquez las cuales según el meme se distinguen por estar entre la ‘AUDY / el parque ecológico’ y claro ese ‘AUDY’ fue el error, ya que lo que quisieron representar era la Prepa 2.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Exhiben a hombre por pedir los ‘wawis’ a conductora de plataforma en Mérida

Un usuario un poco más inteligente, no lo vio como un error sino como algo que había que traducir al español, ya que lo tomó como si fueran siglas en inglés: ‘Autonoma University de Yucatán’.

Síguenos en Instagram