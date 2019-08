Melechesh y su black metal internacional llegan directamente hasta Yucatán

La banda está conformada actualmente por Ashmedi (voz y guitarra), Moloch (guitarra), Xul (batería y percusiones) y Kawn (en bajo y coros). Ashemedi inició todo como un proyecto solista en 1993, pero tras la llegada de Moloch y el baterista Lord Curse decidieron bautizarse como Malechesh, cuyo significado proviene de dos palabra hebreas: melech (rey) y esh (fuego), por lo que su pronunciación sería malejesh.

Nuevamente la ciudad de Mérida tendrá la visita de una banda internacional, esta vez toca turno a Melechesn

La base musical del grupo parte del black metal, pero incorporando influencias medio-orientales extensas, usando temas mesopotámicos, sumerios y ocultos para sus líricas, por lo que su estilo ha sido bautizado como “Mesopotamian Metal”.

La banda ha grabado los siguientes materiales: el demo oficial “As Jerusalem Burns”, el EP de siete pulgadas “The Siege of Lachish”, su álbum debut “As Jerusalem Burn… Al’ Intisar”, el segundo titulado “Djinn” y “Sphynx” (abordando parte de la mitología mesopotámica y sumeria), “Emissaries”, “The Epigenesis”, el EP “Mystic of the Pillar II” y “Enki”.

Debido a varias razones personales y profesionales, los miembros del grupo se vieron obligados a trasladarse a Francia y Países Bajos en 1988. Lord Curse se quedó en Jerusalén y más tarde se mudó a Estados Unidos para continuar sus estudios de Arte, lo que exigía que el grupo contratar a un nuevo baterista.

Meleschesh demostrará su poder a los metaleros de Yucatán.

A pesar de que un tiempo fueron acusados por autoridades policiales de Israel, de de realizar actividades relacionadas con alguna especie de culto oscuro, al final de demostró que los hechos que los relacionaban con ello estaban totalmente tergiversados y todos los cargos fueron retirados, lo que al final les otorgó una buena publicidad.

La banda descargará su black metal el domingo 25 de agosto a las 18.00 horas en el Delorean Santuario Sonoro.

Ricard D. Pat