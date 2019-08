Mejor un Parque que el tren maya en la plancha: Ancona

Enrique Ancona Teigell, presidente del Patronato para la Conservación del Centro Histórico de Mérida, mencionó que el tren maya será un impulso para el turismo y detonaría el parque de la plancha, pero la mejor opción para ese espacio sería un pulmón verde que todos requieren, comentó.

“Estoy a favor de proyectos detonadores y que den beneficios, solo que no estoy de acuerdo que estén cambiándolo siempre, aunque como los terrenos le pertenecen al gobierno federal, por eso lo hacen, aunque en lo particular, me gustaba más la idea de un parque, de revitalizar esa zona, pues el proyecto del Gran Parque tendría un corredor que conectaría otras calles, como la 59 o Paseo Montejo, algo que sería más atractivo para la ciudad que tener una estación de tren en pleno centro”.

Aunque comentó que el punto a favor de la estación en el centro de la ciudad es que ayudaría a detonar esa área de la ciudad con el flujo turístico específicamente, y el parque sería para todos los ciudadanos.

“Nuestro centro histórico, tiene mucho que dar a los residentes y a los visitantes, por lo que aparte de definir bien lo que albergara la plancha, es necesario contar con corredores en la calle 47, que amplíen las aceras, nivelarlas con la calle para que sean más atractivos, que haya un reordenamiento de carriles para que se pueda pasear con tranquilidad como se hace con Mérida en domingo, hay que hacer más agradable el corazón de la capital yucateca, sobre todo donde hay puntos atractivos como la Plaza Grande, Santa Lucía o Santa Ana”

Comentó que para eso hay que desempolvar proyectos muy buenos que se plantearon en su momento pero que se les dio carpetazo y quedaron en el olvido, por ejemplo: integrar en un solo corredor el área del Palacio de la Música con el Parque de la Madre, donde se había planteado reubicar a los tríos que se encuentran en los alrededores de la plaza grande en el centro de la ciudad, pues hasta ahora se sabe que hay disposición por parte del gobierno municipal de Mérida, aunque aún no hay fecha para realizarlo, comentó.