'Mejor que te maten', respuesta de policías de Yucatán a mujer trans golpeada

A través de una transmisión que hizo en sus redes sociales una mujer trans denunció que tras ser golpeada por su pareja sentimental en Dzilam de Bravo, puerto de la costa de Yucatán, la policía municipal lejos de hacerle justicia la ha hostigado constantemente por su identidad de género.

De acuerdo con la afectada, el martes pasado su pareja la agredió hasta con mordidas tras bajarla a golpes de una camioneta donde viajaba con una amiga. Como evidencia de estos ataques la mujer transgénero señala en el video un golpe debajo de su ojo izquierdo así como un hematoma (moretón) en el brazo del mismo lado.

Después de la agresión la mujer asegura que se dirigió a presentar una denuncia a la policía municipal sin embargo a pesar de tener testigos no solo no la quisieron atender sino que incluso el comandante Miguel Polanco presuntamente le espetó “mejor que te maten” mientras otros oficiales se burlaban de sus heridas.

Mujer tacha de transfóbico a comandante de la policía

“No se vale que a mi no me hagan justicia”, clamó la mujer trans durante la transmisión tras señalar que la policía y el juez de paz del municipio dejaron salir a su agresor. Asegura que las autoridades la discriminan por expresar su identidad y al no tomarla en serio la pusieron en riesgo de más ataques.

Compara la falta de castigo a su pareja con una ocasión en que ella fue detenida en estado de ebriedad por la policía de Dzilam de Bravo, ocasión en que presuntamente hasta la desnudaron abusando de su condición.

La mujer trans responsabilizó de los ataques e injusticia en su contra al comandante de la policía de Dzilam de Bravo a quien señaló como transfóbico.

“¡Porque no me hacen justicia por ser puto!... Vean como me dejaron” señaló la mujer durante la transmisión.

Ante la situación la mujer aseguró que tuvo que abandonar el puerto de Yucatán para evitar que las agresiones en todos los frentes siguieran, sin embargo pide justicia por la violencia que ha sufrido por parte de su pareja y las autoridades del municipio.

