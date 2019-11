Megadeth, su historia, sus excesos, su legado, a través de la radio de Yucatán

El avance tecnológico, las redes digitales que globalizan cada vez más la existencia del ser humano ha permitido el surgimiento de muchas atractivas propuestas que van sumando cadenas para compartir cada vez a un mayor auditorio mejores producciones, este es el caso de Metalmorfosis, programa especializado en rock que se transmite los domingos de 2 a 4 de la tarde por la señal del corporativo yucateco 69 Opichén Radio, la cual es compartida por Radio Kaos Rock (Ciudad de México y Zacatecas) y Mal de Orines Radio (Guadalajara). El espacio producido por Rigel “Kaskep” Solís, dedicará la emisión del domingo 17 de noviembre a la obra de Megadeth, banda liderada por Dave Mustaine.

Megadeth ha sido un proyecto con demasiados cambios de integrantes, pese a lo cual su obra es realmente fabulosa.

Megadeth es una banda surgida del rencor que Dave Mustaine experimentaba tras ser echado de Metallica en 1983, su primer álbum “Matar es mi negocio ... ¡y el negocio es bueno!” fue lanzado el 12 de junio de 1985 a través de Combat Records, iniciando una ruta que ha sido accidentada, con varios cambios de alineación, excesos, disputas legales, pero rica como propuesta artística a través del thrash y el heavy metal.

Metalmorfosis se repite los miércoles a las 10 de la noche exclusivamente por 69 Opichén Radio.

La trayectoria del grupo estuvo marcada por el desfile de hasta 22 integrantes, de los cuales 14 participaron en la realización de los discos “So Far, So Good, So… what!” (1986), "Rust in Peace" (1990), “Countdow to Extinction” (1992), “Youthanasia” (1994), “Cryptic Writings” (1997), “Risk” (1999), “The World Needs a Hero” (2001), “The System Has Failed” (2004), “United Abominations” (2007), “Endgame” (2009), “Thirteen” (2011), “Super Collider” (2013) y “Dystopia” (2016).

En el álbum debut de Megadeth era donde Dave Mustaine escupía todo su rencor contra Metallica, lo que se puede sentirlo en cada nota, cada palabra rencorosa que Mustaine escupe.

Tras una primera etapa en la que Mustaine llegó a la parte peligrosa de su adicción a las drogas tras diez años de consumirlas, siendo arrestado en marzo de 1989 por conducir bajo la influencia y posesión de narcóticos después de chocar contra otro vehículo estacionado. La corte lo obligó a entrar a un programa de rehabilitación logrando quedar limpio. Fue cuando llegó a la banda Marty Friedman, el ex guitarrista de Cacophony, quien además había lanzado un excelente álbum en solitario. Con Nick Menza en batería inició una era de renovación que dejó como legado varios de sus mejores discos.

Así que este domingo 17 de noviembre a las 2 de la tarde, a través de 69 Opichén Radio, Radio Kaos Rock y Mal de Orines Radio podrán adentrarse a la historia de una banda que se ha caracterizado por la velocidad de su música y la precisión de sus tempos marcados por una guitarra a la que resulta casi imposible seguir el ritmo. Es innegable que Megadeth ha evolucionado de un potente thrash a un metal más melódico, pero siempre con esa fuerza y determinación para crear grandes himnos que hasta la fecha siguen interpretando en conciertos por varias partes del mundo, sobre todo ahora que Dave Mustaine ha superado un peligroso cáncer.

Ricardo D. Pat