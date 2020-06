Médico habla de los síntomas atípicos del Covid-19 en niños yucatecos

De acuerdo al médico pediatra, Miguel Flores Monsreal, los niños, bebés y adolescentes con coronavirus pueden experimentar una sintomatología atípica, diferente a la de los adultos con Covid-19.

Como especialista en medicina crítica pediátrica, Flores Monsreal tienen que atender a diario a niños yucatecos con Covid-19, en el Hospital General Agustín O’horán y en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de Mérida.

El médico manifestó en una entrevista realizada por el medio local, ‘Sumario Yucatán’, que en el estado actualmente hay unos ocho pacientes pediátricos con el nuevo coronavirus y dijo que la tasa nacional de contagios por coronavirus en niños es del 3 al 5%.

Sintomatología atípica en niños con Covid-19

Según dijo Flores Monsreal, el alto índice de contagios por Covid-19 en menores a nivel nacional se debe a que en un principio, los menores presentaron síntomas atípicos que no eran considerados del Covid-19 y ante la sospecha, a nivel nacional se comenzaron a realizar pruebas, las cuales daban positivo.

De los síntomas que actualmente se encuentran considerados como parte del coronavirus, se encuentra casos gastrointestinales, manifestaciones cutáneas y alteraciones neurológicas.

Cabe mencionar que el especialista aclaró que no todas las diarreas en niños pueden ser consideradas por consecuencia del Covid-19, sin embargo la fiebre presencial puede ser el factor característico.

En el caso de las erupciones cutáneas, los síntomas son similares a la enfermedad de Kawasaki, la cual se caracteriza por una inflamación en las paredes de algunos vasos sanguíneos del cuerpo, sin embargo, detalló que en el caso de los documentados por coronavirus, se presentan más leve.

Las alteraciones neuronales que pueden presentar los menores de edad, se caracterizan por mantener una fiebre que provoca convulsiones, como si se tratara de una neuroinfección, síntoma que no está considerado en el Covid-19, sin embargo ante la persistencia de la fiebre, se realizaron las pruebas, las cuales dieron positivo.

El especialista recalcó que hay que prestar importancia a los síntomas respiratorios, sin embargo no hay que descartar los tres mencionados anteriormente.

Mortalidad en niños con Covid-19

De acuerdo al especialista, en Yucatán se han registrado casos graves que han requerido ventilación mecánica, pero pese a esta situación, la evolución ha sido buena y no se han registrado decesos de Covid-19 en menores de edad, incluso recalcó que a nivel mundial no está documentada la muerte de niños que hayan estado ingresados en hospitales.

Cabe recalcar que porque no se haya presentado decesos en niños, no quiere decir que no puedan morir por esta enfermedad.

En el último mes en el hospital O’horán se han registrado seis ingresos y actualmente sólo quedan dos niños hospitalizados.

Niños recuperados con Covid-19 en Yucatán

De los menores que se han logrado recuperarse del coronavirus, dijo que llevan una vida normal, con instrucción de aislamiento, prevención y sólo en el caso de los niños más grande y adolescentes, se les da un tratamiento psicológico, ya que en su mayoría están conscientes de lo que les sucedió.

Esa misma ayuda psicológica también se les proporciona a los padres de los niños, ya que han estado lejos de sus hijos durante todo el proceso y los partes médicos los reciben vía telefónica.

Finalmente el especialista manifestó que los síntomas en menores de edad pueden ser atípicos y si existe alguna sospecha en un síntoma que les haga dudar si su hijos tienen Covid-19 es mejor consultar con un pediatra.

