Médico a Domicilio mejora la calidad de vida de las familias en Yucatán

Cada vez más familias disfrutan los beneficios de Médico a Domicilio, programa impulsado por el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el cual otorga asistencia médica integral e interdisciplinaria, así como medicinas, a domicilio con consultas a personas que tienen dificultad para desplazarse a un centro de salud por alguna limitación física, social o mental como lo serían pacientes con discapacidad, postrados, con enfermedades crónicas o terminales, así como con secuelas de alguna enfermedad, adultos mayores y embarazadas que no cuentan con control prenatal.

A temprana hora, el titular del Poder Ejecutivo llegó a Poxilá, comisaría de Umán, donde visitó, junto con las brigadas conformadas por médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales y promotores de la salud, a pacientes quienes debido a impedimentos físicos han dejado de darle seguimiento a su salud y conoció de viva voz de los ciudadanos de Yucatán los beneficios que este esquema representa para los hogares asistidos, lo que da muestra de que la salud es prioridad en su administración.

Debido a su avanzada edad, Caciana Poot Pech padece artrosis y presenta un severo desgaste en las rodillas, lo que no le permite acudir a su unidad médica familiar para darle seguimiento a su condición y controlar los fuertes dolores que le causa. Sin embargo, al convertirse en una de las favorecidas de esta estrategia, ahora las consultas médicas y medicamentos que requiere llegarán hasta su hogar ubicado en el municipio de Yucatán, Umán.

“Me siento muy emocionada con esta ayuda porque ningún Gobernador de Yucatán había hecho algo como esto, ni ha trabajado de esta manera. Porque así como yo hay mucha gente que lo necesita, yo no puedo ir a consultar y aunque mi hija va a buscar mis medicamentos, los que me dan ya no me hacen y el dolor es insoportable”, señaló la mujer.

La mujer de 74 años de edad, quien también tiene historial con altos niveles de colesterol y triglicéridos, externó que se encuentra muy agradecida con el mandatario de Yucatán, quien no solo la visitó hasta su casa, sino también ha demostrado su interés por mejorar las condiciones en las que viven ella, sus dos hijas y sus cuatro nietas.

Durante su visita por este punto de Yucatán, Vila Dosal acudió al hogar de José Rafael Uc Hinojosa, quien es diabético desde hace casi 15 años y en 2016 perdió la pierna izquierda debido a una cortada que derivó en una grave infección. Ahí, el mandatario estatal atestiguó la atención que el médico y la enfermera brindaron al paciente, quien a causa de que se encuentra postrado en una cama, actualmente también padece de obesidad.

“Cuántos Gobernadores de Yucatán han pasado y ninguno había hecho lo que usted ha hecho en un mes, de venir a nosotros y mostrar verdadero interés en la gente. Tenemos fe en que así va a seguir”, afirmó.

