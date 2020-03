“Me perforó el pulmón y me quitó a mis hijos”: historias mudas de la marcha #8M en Mérida

Durante la marcha del #8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se realizó en Mérida, llamó la atención la lona de una mujer que la relata la triste historia de violencia que vivió con su esposo.

“Me perforó el pulmón y me tasajeó los brazos, pero la Fiscalía puso que fue una 'riña' y desde entonces mi suegra me arrebató a mis dos hijos”, es el texto que se podía leer en la lona que cargaban dos mujeres.

Mujeres de Mérida salieron hoy 8 de marzo a pedir un freno a la violencia de género.

La lona de las mujeres llamó la atención de muchas otras que participaron en la marcha del #8M que se realizó hoy por la mañana en Paseo de Montejo de Mérida en conmemoración del Día de la Mujer.

Debido a que la mujer vivió extrema violencia y una injusticia por parte de las autoridades, varias féminas fotografiaron la lona para dar a conocer al mundo que en Yucatán sí hay violencia contra las mujeres.

Lo anterior es una de las miles historias que habían detrás de varias mujeres que salieron esta mañana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Mérida, donde exigieron frenar la violencia de género.

Algunas otras participantes salieron a las calles para pedir que se erradique la violencia contra las mujeres. “Queridas futuras hijas esto es por ustedes”, se podía leer en uno de los cárteles de las féminas.

Llamó la atención el cártel de una niña que participó en la marcha del 8 de marzo, ya que decía: “No quiero ser princesa, quiero ser alcaldesa”; mujeres de la tercera edad también se identificaron con la marcha.

Varias niñas, acompañadas de sus madres, participaron en la marcha del #8M en Mérida.

Historias de violencia en Mérida

La lona de esa mujer es sólo uno de las miles de historias violentas que se han vivido miles de mujeres en Mérida, las cuales muchas veces no tienen voz y se quedan en el anónimato o archivadas para el gobierno.

Una cruda historia fue dada a conocer hace unos días por un portal de noticias local, donde se relató cómo el abuelo de una niña muda la violó durante varios años hasta que la madre de la víctima lo descubrió.

La marcha del #8M en conmemoración del Día de la Mujer agrupó a decenas de mujeres en Mérida.

En esta historia, las autoridades tardaron varios años en actuar e incluso le dieron tiempo al violador de atacar a otra víctima; actualmente está preso en el penal de Mérida donde paga por sus hechos.