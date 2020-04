“Me estoy arriesgando por ustedes”: Enfermero de Mérida pide a la gente que no salga

“Me estoy arriesgando por ustedes. Si puedes regalarme una oración para que Dios me cuide”, fue el mensaje que dio un enfermero de Mérida para que la gente sea consciente y no salga de sus casas.

Jorge es enfermero del Hospital Regional del Issste, ubicado en la colonia Pensiones de Mérida, y a través de una publicación de Facebook ha pedido a la gente que no salga y así evite contagiarse de Covid-19.

“¿Qué si tuve miedo? ¡Claro que tuve miedo!”, fue como Jorge comenzó su publicación, en el que relató lo que vivió al enterarse que debía recibir a la yucateca con coronavirus que había llegado de Perú.

Jorge fue uno de los enfermeros que recibió a la yucateca con coronavirus que llegó de Perú.

“¿Saben cómo uno se siente? Estoy exhausto, me duele la cara por la mascarilla, no se puede respirar, sientes que te falta aire, los lentes se te empañan, te lastiman. Todo para que no te toques la cara”, dijo.

En su relato, comentó que es horrible portar el traje por 12 horas, pero sin duda eso los ayuda para que no se toquen la cara, vivencia que no es nada agradable y que no sólo él vive, sino todos los enfermeros.

“Por favor, estamos a tiempo de que no salgan de sus casas. Es en serio, se los pido como enfermero. No es nada agradable lo que estamos pasando. Yo también tengo familia”, comentó el hombre en Facebook.

Jorge publicó el mensaje para que la gente de Mérida sea consciente y no salga de sus casas.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Mensaje con consciencia ante el coronavirus

El mensaje de Jorge ha sido con el propósito de que la gente haga consciencia y evite salir de sus casas si no es indispensable salir, ya que el tema del coronavirus no es juego, sino un problema serio en Yucatán.

Te puede interesar: “¡Que la bajen, que la bajen!”: Le gritan a enfermera de Mérida al subirse en camión

De igual manera, la publicación de Jorge sirve para generar consciencia entre la población y así se eviten actos de discriminación para el personal médico, ya que no han valorado la labor que realizan a diario.