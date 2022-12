‘Me acaban de asaltar unos policías’, acusa hombre de Progreso

A través de redes sociales, un hombre denunció que unos policías presuntamente lo asaltaron en una revisión de rutina.

Según indicó el agraviado en un video de 2 minutos y medio, el hombre indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo detuvieron para una ‘revisión de rutina’, muy cerca del rancho de San Pedro.

El hombre indicó que le pidieron su documentación, la cual entregó, sin embargo, le pidieron que descendiera de su vehículo, para catear y le revisaron sus pertenencias.

‘Me pararon en la puerta de atrás como si fuera yo un narcotraficante, en la parte de atrás, me abrieron los pies, me sacaron todas mis cosas de acá de mi bulto’.

El afectado manifestó que le robaron 300 pesos que tenía en la bolsa de su pantalón, mientras le hacían la revisión de rutina y se mostró aliviado de que los uniformados no se percataron del anticipo de pesca que tenía en su mochila.

Cabe mencionar que el hombre, le atribuye este tipo de acciones a los recientes pagos de anticipo de pescadores o a que se acercan las fiestas decembrinas y el pago de aguinaldos.

‘Cuídense, porque, no sé, esto es una mafia de la policía, no sé si es por los aguinaldos, por los anticipos de pesca, no lo sé, pero, son unos ladrones, esto es una mafia’.