´Mayoritean´ Paquete Fiscal 2023 en el Congreso de Yucatán

Este jueves, en una kilométrica sesión en el Poder Legislativo de Yucatán, con la que concluye el segundo periodo ordinario, diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura aprobaron por mayoría de votos la Ley de Ingreso y de Hacienda de Mérida, confirmando que en el 2023 los meridanos pagarán más en el impuesto predial.

La aprobación se llevó a cabo en medio de una discusión donde los morenistas se mostraron divididos como una bancada fría y sin interés de debatir, con la única intención de que dicha sesión concluyera, para dar fin al segundo periodo ordinario de sesiones.

Mientras que la defensa de los priistas Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra, apoyados por el diputado perredista Eduardo Sobrino Sierra debatieron contra los panistas, estos últimos defendieron a capa y espada dicho dictamen, asegurando que no existía tal aumento a los impuestos por parte de la comuna meridana.

Esto dijeron

Por su parte, Franco Blanco advirtieron que el dictamen de Ingresos se observaba que todos los conceptos tienen aumento en recaudación, como es el caso del predial, lo que significa que el Ayuntamiento, lejos de aligerar los cobros a la ciudadanía, los aumenta, sin considerar que las y los meridanos aún resienten los impactos de la pandemia de Covid-19 y los efectos de la inflación.

“Lo que menos deberíamos de hacer, es que la ciudadanía erogue más contribuciones. Tal parece que en el Municipio de Mérida hay otras prioridades, y no se enfocan en atender las prioridades de la ciudadanía, recalcó.

En defensa, el panista Jesús Efrén Pérez Ballote negó que lo que se aprobó este jueves se tratará de un “palomazo”.

“El Proyecto de Ley de Ingresos, así como de la reforma a la Ley de Hacienda reflejan sentido de equilibrio, visión de Estado y racionalidad para priorizar el interés público de las y los meridanos, la cual no contempla la creación de nuevos impuestos ni derechos, particularmente debido al crecimiento de la inflación”, afirmó.

A pesar de sus argumentos, fueron desestimados por el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sobrino Sierra, quien exhibió lo que informamos hace unos días en La Verdad Noticias, el predial sufrirá modificaciones en el 2023.

El dictamen propone aumentar el 8% de los valores catastrales con la finalidad de aumentar el impuesto predial, con el argumento del aumento de la inflación. No olvidemos que ya se habían aumentado los valores catastrales en algunas zonas en un 13%, en otras como en la calle 47 en un 46% y por Dzununcán en un 66%.

“Me preocupa que desde el 2021, se ha dejado de ejercer unos 700 millones de pesos cada año y lo transfiera para el siguiente. Cómo si en Mérida no hubiera, nos quieren vender como si fuera una política de ahorro recaudando; imagínense, con tantas necesidades de nuestra ciudadanía. No estoy de acuerdo, porque la situación económica de las familias de Mérida no está para mayores cobros”, dijo.

El sentido del voto

En esta sesión, se aprobó con 21 votos a favor apoyado por un voto de Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y tres diputados de Morena Rafael Echazarreta, Alejandra Novelo y Rubi Be Chan; mientras que el legislador morenista Jazmín Villanueva decidió unirse a los diputados que fueron en contra de estos dictámenes.

Sin embargo, no se pudo evitar la aprobación de los dictámenes de modificación a la Ley de Hacienda y a la Ley de Ingresos del municipio de Mérida para el año 2023. E incluso las modificaciones a las Leyes de Hacienda de 17 municipios y las Leyes de Ingreso de los otros 105 municipios del Estado.

