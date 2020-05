Mauricio Vila sigue recibiendo llamados urgentes de ayuda en Yucatán

Al compartir el gobernador Mauricio Vila en sus redes sociales el inicio de la segunda entrega de apoyos económicos a 12,218 hombres y mujeres pescadores de 55 municipios de Yucatán, nuevamente su publicación recibió decenas de solicitudes de ayuda.

El mandatario de Yucatán aseguró que estos apoyos económicos ayudan a los pescadores a sustentar a sus familias durante la contingencia por el coronavirus, señalando que no hay nada más importante que la seguridad de que nada falta en su hogar.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila continúa recibiendo llamados urgentes de ayuda de diversos municipios.

Si bien muchos ciudadanos felicitaron al gobernador Mauricio Vila por esta iniciativa fueron más los que manifestaron su precaria situación, solicitando y en algunos casos exigiendo apoyos.

“Señor gobernador acá en Hunucmá no nos ha llegado ni siquiera un poco de apoyo económico”; “No tengo trabajo, ni mi esposo, del alcalde ni sus luces ya se olvidó que en Hunucmá también comen no solo él que tiene segura su quincena”, comentaron dos personas.

Ante esto la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo contestó diciendo que solicitó al Gobierno Federal que aporte un peso adicional a cada uno que el gobienro estatal pondrá al seguro de desempleo y que están en espera de respuesta, pero muchos aseguraron que eso es solo un pretexto.

Poca credibilidad de ciudadanos desesperados

La situación para muchos yucatecos es tan fuerte que por ello utilizan las redes sociales de gobernador de Yucatán para pedir ayuda. “Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de lengua me como un taco la misma mentira dijeron en el desempleo”; “Eso de la carta al gobierno federal es mentira, así hicieron con el apoyo de desempleo”, aseguraron algunos.

“No es justo, dijeron casa por casa sin excepción, como en los fraccionamientos, con dinero repartieron y en la zona poniente no llegó nada ni la primera ni la segunda, eres una estafa Mauricio Vila”, fue uno de los más agresivos.

“Señor gobernador no solo los pescadores necesitan apoyo, también plomeros, electricistas, carpinteros, pintores y todos los trabajadores independientes que también tenemos familia que mantener, y ni siquiera nos mencionan en sus programas”, fue un comentario muy directo.

A través de sus redes oficiales del gobernador Mauricio Vila recibe a diario peticiones de ciudadanos de diverso puntos de Yucatán.

“Señor gobernador no quiero que me regale si no un préstamo para pagar poco a poco como menciona el señor presidente de la República, soy de Progreso donde ni el presidente municipal nos ha mencionado en sus programas”; “Las fuentes de trabajo están cerradas y el estado económico es crítico, ayuda por favor para Peto”, fueron otros.

Algunos mensajes rozaron lo dramático: “Al paso que vamos no vamos a morir de covid si no de hambre, ya más de 2 meses sin trabajar”, “Solo ayudan a los que más tienen y los más necesitados nos tienen olvidados”.

Entre las quejas y demandas de ayuda se incluyen apicultores, albañiles, campesinos, pobladores de municipios, también comisarías y varios colonias de Mérida.