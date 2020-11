Mauricio Vila se queja de Morena y lo tunden en redes sociales

En las noticias de hoy sobresale la queja que el gobernador de Yucatán recibió en sus propias redes sociales al publicar su queja contra diputados de Morena que aprobaron la reducción de presupuestos para los estados para el 2021.

En su cuenta oficial de Facebook, Mauricio Vila compartió este mensaje que obtuvo muchas respuestas solidarias de sus partidarios, pero también agudas respuestas de ciudadanos que le recordaron que existen otras formas de optimizar los recursos.

En la publicación que el gobernador Mauricio Vila compartió en Facebook quejándose de los diputados de Morena, muchos ciudadanos le contestaron de manera muy aguda.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

“Lamentablemente los legisladores de Morena han consumado recortes a los estados para 2021 incluyendo a Yucatán que tendrá una disminución de 1,848 millones de pesos, lo que complicará nuestros esfuerzos de reactivación económica”, fue el mensaje compartido por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Muchos de sus seguidores se sumaron a su reclamo hablando pestes de los diputados de Morena e incluso con ofensas directas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Agudas respuestas a Mauricio Vila

Se le señaló al gobernador que en todo el mundo hubo recortes por el tema de la pandemia, los negocios pararon por 6 meses donde no hubo recaudación de IVA, por lo que en lugar de señalar y politizar la decisión del gobierno debería de proponer como se le hará para recaudar el mismo dinero que en años pasados.

También le pidieron ser objetivo ante la situación que afectó al mundo, y no culpar a al Gobierno Federal que no se ha endeudado ante la tremenda crisis global, le recordaron que el presupuesto no es capricho del presidente ni del partido en el poder, porque ahora les dan lo que está en la constitución, que no hay exentos porque no pueden comprobar en que lo gastaran.

Otros le dijeron al gobernador que así sabrá cómo se sienten los que necesitan apoyo y les piden que se registren por internet que no tienen, ya que los que más lo necesitan no tienen acceso a los apoyos.

Otros más le dijeron que aun así nuestro Estado saldrá adelante porque todos estamos comprometidos, no faltó quien acusó a Mauricio Vila de solo ver para sus allegados y su bien personal.

Hubo incluso comentarios más agudos: “Los panistas están acostumbrados a llevarse unos millones a sus bolsillos ahora lloran”; “Aprenda a no hacer gastos innecesarios como esas pinches macetas del centro”; “Cuál reactivación si solo le da trabajo y regala dinero a los riquillos del norte y lamebotas, Solo dejando de robar y dejar de inflar costos a ver si se vuelven honestos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se "engancharía" en una disputa con los mandatarios del PAN porque estaba claro que sus reclamos tienen fines electorales.

Te podría interesar: Tiemblan funcionarios de Mauricio Vila; diputados exigen investigar corrupción

Como La Verdad Noticias ha informado de manera oportuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que los gobernadores del PAN que se la pasan reclamando recursos extra para sus estados solo “buscan politizar todo".

Además, el presidente de México pronosticó que crecerían "las descalificaciones" a su gobierno a medida que se vayan acercando las elecciones legislativas del año próximo.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado