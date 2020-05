Mauricio Vila recibe peticiones de madres de Yucatán

Debido a la contingencia contra el coronavirus en Yucatán fue imposible realizar festejos por el ‘Día de la Madres’, por lo que Mauricio Vila invitó a través de sus redes sociales a seguir la transmisión de la serenata digital dedicada ellas.

Pero como ha estado ocurriendo en cada publicación que el gobernador de Yucatán realiza en sus cuentas oficiales en las redes sociales, la réplica incluye constantes peticiones de ayuda, lo que no fue la excepción en esta ocasión.

El gobernador invitó a las madres de Yucatán a disfrutar de la serenata digital y en su publicación, varias de ellas le hicieron solicitudes.

El gobernador Mauricio Vila publicó muy temprano el domingo 10 de mayo sus redes sociales oficiales la invitación para que las madres de Yucatán disfrutarán de la Serenata Digital dedicada a ellas.

El mandatario estatal señaló que esta iba dirigida a todas las mamás yucatecas y que daría inició a las 7 de la noche por Facebook Live a través de la página del Gobierno del Estado de Yucatán.

Agradecimientos y peticiones de apoyo

Muchas mamás agradecieron el detalle al gobernador e incluso varias aprovecharon para enviarle saludos: “Excelente detalle mi gober Mauricio vila en nombre de todas las madrecitas yucatecas Muchas gracias por la serenata Dios me lo cuide y bendiga”, “Gracias señor gobernador Mauricio Vila, la serenata es parte de nuestra cultura yucateca, un bonito detalle para las madres yucatecas”.

Pero hubo otras que expusieron otras opiniones: “Hubiera sido un día mucho más bello si nos hubieran pagado a las trabajadoras de salud el bono del día de las madres, primera vez que llega 10 de Mayo y no nos lo pagan en plena contingencia, exponiéndonos y sin los estímulos que merecemos. Por todo lo demás gracias por todo lo que apoyas a la gente”, fue uno de ellos.

Otro fue más directo: “Señor gobernador le pido una ayuda de parte de mi mamá quien es costurera y mi papá es aluminiero, en nuestra familia somos 3 hijos el menor de 10 y el mayor de 22 y yo de 16 necesitamos una ayuda espero nos puedan ayudar”.

Esta petición obtuvo una respuesta por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo: “Buen día. Con la finalidad de duplicar el número de beneficiarios, solicitamos al Gobierno Federal que por cada peso que nosotros aportemos al seguro de desempleo ellos aporten la misma cantidad. Estamos en espera de respuesta por parte del Gobierno Federal a esta gestión.”

Personal médico de Mérida ya viaja seguro gracias a la Ruta de la Salud, que puso en marcha hoy lunes 11 de mayo el gobernador Mauricio Vila.

Otra dama sugirió que hubieran contratado Mariachis para que recorrieran las calles de las colonias de 7 a 10 de la mañana, así rendían homenaje a las madres y ayudaban a estos músicos que ahora andan sin trabajo.

No faltó quien aprovechó para poner una pregunta en broma: “Señor gobernador, ¿si tomo unos tragos celebrando a mi esposa por qué es mamá, me meten a la cárcel?”, la que fue respondida por otros ciudadanos que le pidieron no estar publicando necedades.