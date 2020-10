Mauricio Vila recibe bendiciones y burlas por su contagio de Covid-19

Tras confirmar en sus redes sociales que resultó positivo en su prueba de Covid-19, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, recibió cientos de mensajes de apoyo y bendiciones por parte de sus fieles seguidores que le desearon una pronta recuperación.

Sin embargo, en esta noticia de hoy que ha atraído los reflectores al tratarse del mandatario estatal, también hubo espacio para el escarnio, pues hubo decenas de yucatecos que aprovecharon para hacer burlas a su costa, utilizando altas dosis de ironía en el proceso.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán recibió en sus redes sociales cientos de mensajes de apoyo y buenos deseos, pero también burlas al confirmar que está contagiado de Covid-19.

Como La Verdad Noticias informó de manera oportuna, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, confirmó la tarde del martes 27, que había dado positivo en su prueba de coronavirus.

El mandatario utilizó para ello sus redes sociales oficiales atrayendo de inmediato cientos de mensajes solidarios de ciudadanos de todo el estado pero también, dando oportunidad a muchos que no congenian con su mandato quienes aprovecharon para compartir burlas.

Burlas contra el gobernador Mauricio Vila

En las redes sociales del gobernador del estado se registra por costumbre mucha participación ciudadana, pues los yucatecos creen que son el foro adecuado para hacerle llegar peticiones, denuncias o simplemente saludarlo, aunque rara vez contesta de manera personal.

Ahora, en su publicación donde confirma que es portador de Covid-19, varios ciudadanos aprovecharon para criticar las acciones del gobierno del Estado, acusando que bajo el concepto de ponderar la vida y salud de los ciudadanos; ha aplicado un derecho de Estado, vulnerando libertades y otros derechos humanos igual de esenciales.

Se le reclama la imposición de horarios, determinar quién trabaja y quién no, cuando abrir y cerrar negocios y fuentes de empleo, cuáles calles abrir o cerrar, donde poner paraderos, decisiones que califican de desafortunadas.

En el caso concreto de su enfermedad fueron muchos quienes con gran ironía lo invitaron a pasar su convalecencia en el hospital O'Horán o en el acondicionado Siglo XXI para que experimente en carne propia todo lo que sufren los ciudadanos comunes.

Otros apuntaron a la rapidez con la que el gobernador tuvo los resultados de su prueba: “Yo ya me hice dos pruebas y hasta el día de hoy la SSY no ha podido subir mis resultados a la plataforma, claro como no soy nadie”; “Vila, la gente de la SSY se tarda más de 28 días en dar resultado de sus pruebas gratuitas. Asco me dan por corruptos”.

En sus propias redes sociales el gobernador Mauricio Vila fue víctima de burlas de ciudadanos inconformes por su forma de llevar los asuntos importantes del estado.

“Lo bueno que a usted los resultados se los dan enseguida mientras a los mortales se los llevan a sus tumbas”; “El gober supongo pago prueba privada lo cual la mayoría desgraciadamente no puede”; “¿Cómo es que el resultado de su prueba salió el mismo día?, el del pueblo casi tres días o más te dan el resultado”, fueron otros cuestionamientos.

No faltaron los bromistas que aprovechando la situación planteaban preguntas como esta: “Si estando sano impones Ley Seca, ahora que tienes coronavirus ¿Cuantos meses vas a imponer Ley Seca en Yucatán?

Otros ironizan preguntando al mandatario estatal en cual hospital estaba internado, si en el O'Horán o en el centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el cual fue habilitado para recibir contagios de Covid-19.