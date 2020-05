Mauricio Vila recibe airados reclamos de pobladores de Yucatán

Yucatán cerró la jornada del lunes 11 de mayo con 75 personas fallecidas a causa del coronavirus, con 856 casos confirmados de los cuales 501 ya se recuperaron, 176 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

El gobernador Mauricio Vila anunció el lunes a través de sus redes oficiales un mensaje para informar a la población lo que el gobierno de Yucatán espera de la contingencia del Covid-19, donde decenas de ciudadanos manifestaron su preocupación y sus exigencias.

El gobernador Mauricio Vila fue denunciado ante la Fiscalía por los apoyos económicos que acusan otorgó a sus amigos.

En Yucatán el lunes se informó de 104 casos confirmados de coronavirus que están hospitalizados y en aislamiento total, de hecho el gobernador Mauricio Vila confirmó la adquisición de 20 cápsulas aislantes de alta tecnología para el traslado de pacientes con Coronavirus en ambulancias.

El mandatario estatal comentó en su cuenta oficial de Facebook que estas cápsulas servirán para el servicio de emergencias de la Secretaría de Salud Yucatán de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, como parte de las acciones anticipadas de prevención.

Reclamos y constantes peticiones de apoyo

Como se ha convertido en una costumbre, en cada publicación de Mauricio Vila, los ciudadanos aprovechan para incluir sus puntos de vista, en este caso varios manifestaron sus temores ante el avance del Covid-19 y muchos más continuaron reclamando la falta de ayudas alimentarias.

“Los números de contagio subiendo, somos de los estados con más casos confirmados y activos. Ojalá te pronuncies al respecto, hay que tomar medidas al respecto”, fue uno de los comentarios iniciales.

Las redes sociales del gobernador se llena todos los días de solicitudes de ayuda por parte de los yucatecos.

Cómo hay comentarios positivos al mandatario y sus acciones, otros replicaron: “Yo no puedo agradecer porque por mi colonia nada de apoyo ha llegado”; “Saber agradecer es de grandes pero a mi no me tocado apoyo y bendito Dios para frijoles hay, todos debemos ser humildes”; “No hable por los demás no todos estamos agradecidos”.

Sin embargo la mayoría de los ciudadanos eran favorables a Mauricio Vila: “Gracias señor gobernador, Dios lo bendiga mucho usted nos ha estado apoyando”; “Muy bien en todo lo que usted puede nos ha protegido de esta enfermedad”; “Gracias por ayudar a su pueblo”, fueron algunos.

Sin embargo existen muchos que exigen apoyos, incluyendo los que adquirieron boletos para el festival internacional de Trova que hasta la fecha no han recibido su reembolso como informa La Verdad Noticias en nota aparte.