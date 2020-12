Mauricio Vila quiere que niños de Yucatán regresen a clases presenciales

Entre las noticias de hoy que están causando polémica, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal habló del regreso a clases presenciales en el estado.

En un discurso que dio durante el recorrido de la segunda etapa del Desarrollo Inmobiliario Esmeralda Residencial, Mauricio Vila destinó tiempo de su mensaje para hablar sobre el coronavirus y reiteró su petición de no realizar posadas, ni fiestas decembrinas en este mes de diciembre para evitar un aumento en el número de contagios por Covid-19.

El Gobernador habló de los estudios que se están haciendo con las dos posibles vacunas contra el Covid-19.

Vila Dosal habló sobre los estudios que se están realizando con dos posibles vacunas contra el coronavirus, sin embargo enfatizó que la pandemia aún no termina y se espera que hasta mediados de 2021 se vea una reducción importante de contagios, por lo que pidió no bajar la guardia.

De acuerdo con el Gobernador, ‘esta no es una navidad cualquiera’, ya que aún hay pandemia, por lo que pide hacer una navidad segura con la familia nuclear, asegurando que los yucatecos no deben desbordarse en el mes de diciembre porque la pandemia 'no perdona' y de haber un aumento en el número de contagios, tendrían que tomar medidas adicionales en 2021.

El Gobernador de Yucatán habló sobre el regreso a clases.

Regreso a clases presenciales

Como parte del mensaje, Vila Dosal dijo que los yucatecos deben cuidarse en el mes de diciembre para que no haya un retroceso en la reactivación económica, incluso habló sobre la posibilidad del regreso a clases presenciales.

‘Ojalá que pronto, en algún momento del próximo año podamos estar viendo a los niños regresar a clases, es algo que queremos desde el Gobierno del Estado’.

Fueron las palabras que Vila Dosal utilizó para indicar que es deseo de las autoridades estatales el regreso a clases, el cual consideran que es algo que los niños y padres de familia necesitan.

