Mauricio Vila puso trampa en la cancelación del reemplacamiento

"Gracias a que alzaste la voz, el reemplacamiento vehicular fue pospuesto por el gobernador Mauricio Vila hasta 2022, pero ¿ya leíste la letra chiquita del Decreto publicado?", advierte la senadora Verónica Camino.

La representan popular que ha mantenido una postura crítica a la actuación del gobernador Mauricio Vila, advierte que la cancelación del reemplacamiento “tiene trampa”

El decreto de suspensión de reemplacamiento en Yucatán tiene trampas

Explica que aunque los conductores podrán seguir circulando con las placas del 2017, (vencidas) tienen que pagar antes del 29 de diciembre de este año, para tener derechos a los supuestos beneficios que ha anunciado el gobierno de Mauricio Vila.

Hay descuentos, pero solo en el pago de placas este año

Esos beneficios son un 10 por ciento de descuento en el precio de las placas y un 50 por ciento en el caso de quienes tienen multas. Así como a los refrendos gratis del 2023 y 2024.

La trampa es que el gobierno de Mauricio Vila quiere que de todos modos los propietarios de vehículos paguen este año.

La senadora Verónica Camino advierte con leer cuidadosamente las condiciones de la suspensión del reemplacamiento

De no hacerlo, además de no obtener los supuestos beneficios antes enlistados, en el 2022, el precio de las placas serán todavía más caras que los que se habían anunciado para este año.

Y lo anterior es así porque año con año se actualizan los precios al calcularse en Unidades de Medida y Actualización (Umas).

Que no te agarren en curva y que no se te pasen las fechas. Si no tienes para pagar hoy, pagarás mañana, mucho más, advierte Camino Farjat.