Mauricio Vila lleva dos años revisando un pliego petitorio acusan campesinos

El gobernador Mauricio Vila, cumplirá en octubre dos años de revisar un pliego de peticiones para la mejora de casas, caminos y cultivos, denunciaron campesinos de Yucatán

A través de redes sociales, los integrantes del Movimiento Antorchista en Yucatán denunciaron la lentitud con la que el gobernador revisa el pliego de peticiones entregado al inicio de su mandato.

Campesinos y comerciantes informales que perdieron sus empleos piden una respuesta a su pliego de peticiones

Los campesinos adheridos a la organización Movimiento Antorchista señalaron como inaudito que a unos días que se cumplan dos años de haber entregado un pliego de peticiones, el gobernador Mauricio Vila no haya terminado de revisarlo

“Cada vez que pedimos respuesta, nos dicen que están revisando; cómo es posible que en dos años Mauricio Vila no haya terminado de revisar”, dijo Margarita Elizabeth.

Atender a los campesinos es obligación del gobierno

No hemos pedido otra cosa que el gobernador Mauricio Vila no pueda dar como parte de sus obligaciones, dijeron.

En el pliego de peticiones de los campesinos figura el arreglo de caminos, entrega de semilla, mejoramiento de viviendas entre otros rubros.

En la zona rural de Yucatán es donde más padecen la falta de servicios básicos

Los productores del interior del estado dijeron que “ya pasamos la pandemia, ya tuvimos una inundación sin precedentes y el gobernador Mauricio Vila no hay forma que nos voltee a ver”.

No tenemos de comer, no hay dinero, no hay trabajo, el gobernador Mauricio Vila lo sabe, pero no se pone en nuestros zapatos, indicaron.