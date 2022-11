Mauricio Vila lanza dinámica para regalar boletos de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es uno de los artistas confirmados para presentarse de manera gratuita en la Feria Yucatán Xmatkuil y ante la baja demanda por adquirir los boletos, el gobernador de Yucatán lanzó una dinámica para regalar 500 pases dobles.

Como ya habíamos dado a conocer en La Verdad Noticias, la hija de Pepe Aguilar se presentará el próximo 19 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo.

La cantante se presentará el 19 de noviembre.

La entrega de boletos inició en sábado 12 de noviembre en un horario de 9 de la mañana y hasta agotar existencias, en las instalaciones de las unidades deportivas Benito Juárez y la Inalámbrica, así como también se repartieron boletos el 13 de noviembre en el Polifuncional ubicado sobre la calle 60 y la Unidad Deportiva Kukulcán.

De igual manera se estuvieron repartiendo boletos en los bajos de los palacios municipales de Kanasín, Umán, Progreso y Tizimín.

A diferencia de los conciertos de Juanes y los 90s Pop Tours, el concierto de la hija de Pepe Aguilar, no ha causado tanta demanda.

Ante esta situación, el Gobernador de Yucatán compartió una dinámica en sus redes sociales para invitar a la ciudadanía a ganarse uno de los 500 pases dobles para este concierto.

Mauricio Vila lanza dinámica para concierto

La dinámica es para regalar 500 pases dobles.

La dinámica consiste en reaccionar correctamente a la canción de la cantante, dando como opciones like a ‘Adiós amor’, me encanta a ‘Tu sangre en mi cuerpo’ y me sorprende a ‘El tiempo no perdona’.

Tras reaccionar a la canción correcta, tienes que etiquetar a la persona que te acompañará al concierto y darle like a la página del Gobernador.

Finalmente sólo tienes que registrarte en http://www.yucatan.gob.mx/feria2022/

Una vez terminado el registro se te hará llegar un correo electrónico con la información para que acudas a canjear tu boleto para el concierto de Ángela Aguilar que Mauricio Vila regalará con dicha dinámica.

