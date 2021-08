Mauricio Vila informa que las vacunas en Mérida se aplicarán por fichas

En conferencia de prensa, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila informó que la gente que acudió al centro de vacunación en Mérida es del interior del estado y han saturado el centro y se han agotado las vacunas.

Como informamos en La Verdad Noticias, el Hospital Militar fue habilitado como centro de vacunación en Mérida, para que las personas resagadas en su segunda dosis y que por algún motivo no recibieron la vacuna, acudieran por la dosis faltante.

Se ha registrado una saturación en el centro de vacunación.

Tras ver que la población saturó el centro de vacunación, Vila Dosal hizo un llamado a la gente que si ya no alcanzó ficha que no se quede haciendo cola, pues hoy no los van a vacunar.

Este módulo de vacunación se vio saturado el día lunes y martes, por lo que las autoridades militares decidieron repartir fichas y hoy sólo se entregaron mil 500, de tal forma que sólo ese número de vacunas se esperan aplicar.

Informe de vacunación de Mauricio Vila

Las vacunas ya se gastaron en el centro de vacunación de Mérida.

En su informe, Vila Dosal dijo que el día de ayer se pretendían aplicar 2 mil 700 vacunas de segunda dosis de Pfizer, sin embargo aplicaron 4 mil 300, ante la demanda de usuarios.

Cabe destacar que se informó que las personas que están saturando el centro de vacunación son de otros municipios y rezagados que ni siquiera han recibido la primera dosis, por lo que se recordó que la convocatoria sólo es para personas que requieren la segunda dosis exclusivamente y que sean residentes de la ciudad de Mérida.

Cabe mencionar que Mauricio Vila acudió al centro de vacunación por su segunda dosis y no alcanzó vacuna, por lo quye hizo un llamado a respetar los tiempos de espera y ser pacientes a su llamado para acudir por su dosis correspondiente.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!