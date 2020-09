Mauricio Vila ignora el clamor ciudadano contra el cambio de paraderos

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de Mérida puso a disposición de los ciudadanos un número para que estos manifiesten su inconformidad con el cambio de paraderos implementado por Mauricio Vila, recibiendo una masiva respuesta.

Son cientos los usuarios del transporte público que están completamente en contra de esta decisión asumida por el gobernador de Yucatán como se ha evidenciado en la publicación de la página oficial de Facebook de la Canaco.

A través de la consulta de la Canaco Mérida, cientos de usuarios del transporte público manifiestan su desacuerdo total contra del cambio de paraderos implementado por Mauricio Vila.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

El mensaje que acompaña la invitación de la Canaco es el siguiente: ¿Movieron tu paradero? ¿El nuevo sistema de transporte y vialidad del centro está afectando tus traslados? Escríbenos al 99-93-68-52-10 para poder atender tu queja. ¡Recuerda anexar una foto del inconveniente!

La respuesta a esta convocatoria ha sido masiva, son cientos los meridanos que han estado opinando al respecto señalando varios aspectos que las autoridades lideradas por el gobernador Mauricio Vila Dosal no tomó en cuenta para tomar la decisión de realizar este cambio.

Los meridanos no quieren cambio de paraderos

“No hacen falta paraderos ubicados tan lejos, hacen falta camiones, porque actualmente en los autobuses repletos no hay manera de respetar la sana distancia”; “Con poner más unidades se soluciona, todos cuidándose, pero no tenían que hacer su estupidez”, fueron dos mensajes que señalan el tono utilizado.

“Los paraderos están muy lejos, la logística estuvo mal, y provocará accidentes, contagios, economía, salud, tiempo, mucho tránsito y los camiones tardan y está muy desolado”, reclamó una dama.

También existen señalamientos en el sentido que desde que inició el cambio de paraderos, hay menos personas cruzando la zona comercial del centro, lo que repercutirá en bajas ventas para esos comercios.

Madres y padres de familia también puntualizan que cuando empiecen a asistir a clases los jóvenes y niños será muy peligroso para los que asisten al cbtis, Conalep, tecnológico ya que muchos van de un punto a otro de la ciudad.

Muchos de plano recurrieron a los insultos: “Caminar 3 kilómetros para tomar el siguiente camión y al regreso otra vez. ¿Qué les pasa a esos hdspm con sus ideas estúpidas?”; “Una sale para ir a trabajar y no llegar cansada al trabajo y cuando sales estás más cansada, todo es un caos, son unos desgraciados”.

Los usuarios del transporte público en Mérida insisten al gobernador Marucio Vila en incluir más unidades en las horas picos para evitar congestionamiento de gente.

Te podría interesar: Insisten a Mauricio Vila: Urgen más unidades en las horas pico

Muchas personas aseguran que están caminando más de 20 cuadras a diario, han debido levantarse más temprano para llegar a los nuevos paraderos para toparse que al hacerlo no hay unidades suficientes, por lo que no entienden cuál fue la lógica de Mauricio Vila para realizar el movimiento.

Habrá que esperar el resultado de esta consulta creada por la Canaco Mérida, en la que todos los afectados pueden participar enviando mensaje de whatsapp al teléfono 99-93-68-52-10 no olvidando anexar una foto del inconveniente.