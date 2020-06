Mauricio Vila, hundió más al campo de Yucatán con la pandemia

A todos los males que ya se padecían en el campo de Yucatán, se suman ahora los incendios, las sequías que vendrán - pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional- y la crisis sanitaria y económica, provocada por el coronavirus y el mal manejo de los programas de ayuda por parte del gobierno de Mauricio Vila.

Mauricio Vila olvidó ayudar a los campesinos de Yucatán

Va a mermar la producción agrícola afectando en forma importante el primer ciclo de producción, debido al incremento de los precios de los insumos -fertilizante, maquinaria, herramientas, insecticidas- y al nulo apoyo del gobierno estatal de Mauricio Vila, que en esta contingencia a lo único que se dedicó es a prometer en todo lo concerniente a paliar las necesidades de la población.

En Yucatán como en el resto del país, llegó la temporada de siembra y el campesino apenas cuenta con la semilla guardada de la cosecha anterior, no tiene fertilizantes, herbicidas, herramientas con los cuales pueda auxiliarse para hacer su actividad más fructífera, consideró Aleida Rodriguez Huerta, dirigente estatal del Movimiento Antorchista.

La pobreza en Yucatán se resiente más en los "hogares" campesinos

La contingencia por el coronavirus nos obligó a recluirnos, los accesos a las comunidades fueron bloqueados y todo tipo de apoyo brilla por su ausencia.

El apoyo no llega; los campesinos yucatecos se encuentran con las manos vacías.

Del programa “peso a peso” que anualmente entrega el gobierno estatal, nada se sabe, recordó Ramírez Huerta.

El pasado 3 de abril el gobernador Mauricio Vila Dosal, anunció diversos programas que beneficiarían a la mayoría de la población, cuya economía familiar resentía los efectos de la pandemia; entre ellos, habló de apoyos al campo consistentes en ayudas económicas para adquirir equipos, insumos, maquinaria o herramientas, mismos que serían dirigidos a apicultores, avicultores, porcicultores, ganaderos en general, agricultores y mujeres campesinas, cuyo monto era de 5 mil a 25 mil pesos; el presupuesto para atender esta demanda ascendía a 25 millones de pesos, según dijo el ejecutivo.

La sequía, la pandemia y la falta de créditos golpean al campo de Yucatán

Además, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila informó que el recurso disponible para atender la demanda de insumos rurales y apoyos por un valor de hasta 5 mil pesos sería de $5 millones.

¿Qué número de productores y quiénes serán beneficiados con estos recursos? cuestionó la dirigente antorchista.

Se desconoce, pues a diferencia de lo ocurrido con el programa del seguro de desempleo donde su publicó un padrón de beneficiarios, de estos anuncios al campo no se ha dicho absolutamente nada hasta ahora.

Miles de mujeres del campo se quedaron esperando la ayuda

Sin duda el coronavirus azota sin piedad a la gente del campo...

que en su pobreza no tiene para enfrentarlo, ni siquiera comida segura y ya no se diga recursos para atender la salud, pues la mayor parte la población rural se encuentran fuera de la cobertura de la seguridad social y, ahora, su única fuente de empleo se ve condenada al fracaso pues no forman parte de los esquemas de apoyo anunciados por el gobierno estatal, no tienen para cuándo.

Sin apoyo al campo de Yucatán los campesinos pobres y sus familias no tendrán el mínimo sustento que proporciona la siembra y se sumirán más en la indigencia, a causa del mal manejo de estos programas por parte de Mauricio Vila.