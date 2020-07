Mauricio Vila enfrenta el Covid-19 y el desprestigio de su partido político

En Yucatán el Covid-19 parece imparable con altos números de contagios y decesos poniendo a trabajar horas extras al gabinete de Mauricio Vila quien ha implementado una serie de medidas preventivas que no han sido bien aceptadas por una buena parte de la población.

Además, ahora que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha revelado que hubo sobornos a integrantes del Partido Acción Nacional para aprobar las reformas del denominado Pacto por México, el panorama político se le complica.

La gran duda acerca del caso Lozoya es cuál será la posición que asumirá el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien debe continuar la batalla contra el Covid-19 y tratar de mantenerse al margen del desprestigio político de su partido.

Un secreto a voces en Yucatán, es que Mauricio Vila tiene aspiraciones para buscar la presidencia del país, un proyecto que comenzó a complicarse cuando en enero de este año la policía estatal reprimió una protesta pacífica realizada precisamente durante su primer informe de gobierno.

Tampoco le gustó a los yucatecos la terquedad del gobernador de Yucatán de implementar un reemplacamiento de vehículos a un costo mucho más elevado que en otras entidades, pero la llegada de la pandemia de Covid-19 lo obligó a dar marcha atrás.

El caso Lozoya pringa de mugre al PAN

Pero ahora el panorama político se le complica a Mauricio Vila porque a los yerros cometidos durante la contingencia contra el Covid-19 ahora se suma el caso de Emilio Lozoya ha salpicado a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes supuestamente recibieron sobornos.

Estos panistas cercanos a Felipe Calderón Hinojosa recibieron 52 millones 380,000 pesos para aprobar las reformas del Pacto por México, que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto promovió durante su sexenio, según consta en las revelaciones que hizo el exdirector de Pemex.

Mauricio Vila como integrante del Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, ha seguido el juego sucio que contraviene las indicaciones del gobierno federal, algo que ha sido sumamente criticado por los yucatecos y ahora dos de sus integrantes también han sido embarrados por Lozoya.

En efecto, otros destinatarios de estos sobornos son Ernesto Cordero, excoordinador de la bancada del PAN, el exsenador Salvador Vega, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El PAN dijo que los dichos de Lozoya pretenden ser “un distractor” ante la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia de Covid-19. ¿Qué posición asumirá Mauricio Vila ante este caso?

Al referirse al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que todos los involucrados en esta trama de corrupción sean investigados, llamados a declarar y, en su caso, denunciados penalmente. ¿Qué posición asumirá ante esto el gobernador de Yucatán? ¿Tratará de defender lo indefendible o se hará a un lado?

El PAN expresó en un comunicado de prensa que no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, aunque pidió que no se use la justicia como instrumento de propaganda “para dañar al partido, ni el buen prestigio de nuestros liderazgos”.