Mauricio Vila ejerce discriminación y despotismo contra maestros de Yucatán

La pandemia del coronavirus ha sido el mejor pretexto para que el gobierno de Mauricio Vila Dosal, a través de Secretaria de Educación (Segey) desoiga los planteamientos de los maestros de Yucatán; convocatorias amañadas, falta de dialogo, ausencia de materiales y recursos tecnológicos, atraso en la entrega de bases, son algunos de los problemas que enfrenta el magisterio, quienes a pesar del confinamiento, siguen trabajando “con lo que tienen al alcance de sus manos”.

A unos cuantos días de celebrarse el “Día del Maestro”, debido a la desatención que caracteriza a la Secretaria de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey), los docentes yucatecos, no tienen nada que celebrar y si muchos pendientes que debe atender urgentemente el estado que encabeza Mauricio Vila Dosal.

Desde que Mauricio Vila Dosal...

asumiera la gubernatura y nombrara en la Segey a su incondicional Loreto Villanueva, las acusaciones de malos tratos a la clase magisterial, descuentos injustificados en la nómina, convocatorias amañadas, falta de comunicación entre docentes y autoridades educativas, rezago en la infraestructura física y herramientas tecnológica, tráfico de plazas, manifestaciones, son algunos de los crecientes problemas que se han ido acumulando ante la indolencia tanto de la titular de la Segey y sus colaboradores como del propio gobernador Mauricio Vila.

El Día del Maestro en México se celebra cada 15 de mayo desde 1918...

por instrucción del entonces presidente Venustiano Carranza, quien un año antes firmó un decreto para oficializar la festividad. De acuerdo con dicho decreto, los educadores mexicanos debían tener su propio día como una forma de agradecimiento por su labor en las aulas.

Pero en Yucatán, al inicio de este 2020, en enero, el video de una maestra que lloraba desconsolada luego de acudir a la ventanilla de pago y no poder cobrar el sueldo de varios meses, dejó al descubierto la cruda realidad de cientos de trabajadores de la educación que en Yucatán laboran bajo la modalidad de “contrato”.

Estos docentes no tienen garantizado un pago oportuno por su labor, tampoco una base; en los hechos muchos de los docentes, como el caso de la maestra Karina Roxana Reyes que le dio la vuelta a México, al entrar en crisis nerviosa al no salir su pago.

Mestra entra en crisis y llora al no recibir su pago

Debido a la presión de las redes sociales y de los propios maestros que acudieron a apoyar a la maestra Karina Roxana, la Segey liberó su cheque , sin embargo cientos de maestros y maestras al igual que ella, viven en la incertidumbre si la próxima quincena saldrá su pago y de las bases, la posible obtención están muy lejos de ser al menos una esperanza.

Ricardo Francisco Espinosa Magaña, Secretario General de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación (SNTE) pone el dedo en la llaga en esa falta de sensibilidad y atención a las necesidades y derechos magisteriales, al recordar su solicitud pata la “instalación de una mesa de trabajo”, en la cual se puedan tomar acuerdos sobre el proceso de los Cambios de Centro de Trabajo 2020 – 2021 que inquietan y afectan a cientos de maestros y maestras.

A través de los oficios 088 y 089/RFEM/2020...

se ha planteado reiteradamente la solicitud ya mencionada a la autoridad educativa, del gobierno de Mauricio Vila, la cual hasta hoy, no ha dado respuesta alguna.

El dirigente Espinosa Magaña, acompañado de los secretarios de trabajo y conflictos de los diferentes niveles educativos del CES del SNTE, se manifestó este inicio de semana en el monumento Héctor Victoria para recordar a los agremiados e insistir ante la autoridad educativa del estado la petición.

Segey no respeta las normas para el cambio de adscripciones

Los procesos de cambio de adscripción se efectúan de acuerdo a la norma, con pleno respeto a los derechos de los Trabajadores de la Educación, manifestó Espinosa Magaña y habló de la disposición al diálogo que permita llegar a acuerdos que mejoren la Calidad de la Educación y salvaguardar los derechos de nuestros compañeros.

Pidió acabar con los malos tratos...

pues recordó que hay intendentes que tienen años pidiendo estar más cerca de sus familias, pero los impedimentos burocráticos les impiden hacer uso de ese beneficio.

De manera coincidente se pronunció el profesor Jesús González Cupul, dirigente del movimiento Docentes Unidos Luchando por Yucatán (Duly) quien mencionó que la pandemia del coronavirus además de los problemas de salud que todos sabemos ha traído a Yucatán, también ha dejado al descubierto que muchas de las acciones que debería aplicar la Segey no las hacia porque simplemente no quería, como por ejemplo citó el pago por deposito o transferencia a los maestros.

Te puede interesar: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Mauricio-Vila-engana-y-niega-plazas-a-40-maestros-de-primaria-20200505-0250.html

Hasta antes de la pandemia y del llamado a mantenerse en casa...

los docentes cobraban sus pagos a través de cheques emitidos en ventanilla, pero con la pandemia, Segey se vio obligada a depositar en una cuenta bancaria la nómina, con lo cual no solo es más cómodo y seguro para los docentes, sino que la dependencia se ahorra gastos de papelería y tiempo de trabajo, al no emitir miles de cheques, dijo.

Sobre los cambios de asignación, González Cupul señaló directamente a Carlota Storey, funcionaria de la Segey como la responsable de no actualizar la base de datos y las fallas técnicas que impiden a por lo menos unos 2 mil maestros y maestras inscribirse a la convocatoria para el cambio de adscripciones.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

En cuanto la educación en línea...

dijo que por más esfuerzos que haga el docente ni todos los maestros ni todos los alumnos y en su gran mayoría en el interior del estado no tienen acceso a internet, porque no hay conexión en los municipios y porque tanto maestros y alumnos no tiene una lap top o computadora disponible.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Citó como ejemplo, en su caso tiene a su cargo un grupo de 29 alumnos con los cuales ha trabajado a través de la aplicación whatsapp, pero solo 10 pueden conectarse, atender la clase y cumplir con las tareas; los demás (19) por falta de equipo y acceso a internet sencillamente no van al ritmo del aprendizaje de los 10 alumnos que si pueden