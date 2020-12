Mauricio Vila contrata empresa implicada en casos de corrupción

En las noticias de hoy destaca que la empresa italiana “Fincantieri”, contratada por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, para la construcción del astillero más grande de América Latina, es investigada en Italia por los delitos de corrupción, falsear declaraciones, emisión de facturas falsas y explotación laboral.

Como La Verdad Noticias informó de manera oportuna, este proyecto prevé una inversión inicial de 150 millones de dólares en Yucatán, que permitirán construir un complejo de 40 hectáreas en Puerto Progreso para reparar o construir embarcaciones de hasta 400 metros de eslora o longitud.

La prensa italiana denunció que sólo 2 mil 500 trabajadores de Ficantieri, es decir, 20% del personal, es de tiempo completo, mientras 14 mil empleados están subcontratados, con lo cual, el obrero queda expuesto a más riesgo.

Como se sabe, será durante los primeros meses de 2021 cuando el Gobierno de Mauricio Vila Dosal lanzará las licitaciones del primer tramo de la obra, que se espera inicie en el segundo trimestre del próximo año.

Para 2024, la constructora estima una inversión de hasta 550 millones de dólares, que se destinarán a la instalación de un muelle flotante, plataformas elevadas, grúas, talleres, oficinas, almacenes y maquinaria especializada.

Serias acusaciones contra Ficantieri

El Gobierno Estatal, encabezado por Mauricio Vila Dosal, se encargará de los primeros trabajos, los cuales, comprenden el dragado, construcción de infraestructura y plantas principales.

El acuerdo del astillero de Puerto Progreso fue firmado de manera virtual el 24 de noviembre por Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el director general de “Fincantieri”, Fabio Galla.

Aunque la empresa “Fincantieri” aseguró que con la puesta en marcha de las obras del astillero se dará trabajo a 700 empleados de tiempo completo y otros 2 mil 500, que derivan de la cadena de proveedores y suministros, en Italia recibe acusaciones de esclavizar al personal, pues obreros sindicalizados denunciaron que son sometidos a las peores condiciones laborales y remuneración imaginables.

En Italia, el promedio salarial mínimo, va de 10 a 12 euros la hora, con jornadas máximas de 10 horas, empero, en el conglomerado italiano ofrecen 4 ó 5 euros la hora, por 14 horas de trabajo diario, además de no gozar de vacaciones, seguridad social, aguinaldo y pago de horas extras.

Mauricio Vila ha firmado un contrato con “Fincantieri”, empresa con presencia en 3 continentes, que recibe acusaciones que ha evadido gracias a su buena relación con el Estado, por lo que ninguna autoridad verifica o atiende las violaciones laborales.

Las cantidades pagadas eran mucho menores, la falsificación de nóminas insertando un número de horas inferiores a las realmente realizadas o indicando costos que no existen, obligando a los empleados a aceptar dichas condiciones con la amenaza so pena de perder sus puestos de trabajo o no renovar los documentos necesarios para el permiso de residencia.

De acuerdo con el periódico italiano II Fatto Ovatidiano, los ejecutivos de la empresa habrían recibido sobornos para favorecer a empresas bengalíes y en algunos casos también para autorizar más horas de las esperadas, con base a declaraciones falsas sobre la necesidad de terminar la obra, incumplimiento de la obra realizada o cambios en curso.

